Козерога ждет командировка, а Близнецов — волшебные моменты на личном фронте: гороскоп на неделю

Стиль жизни



ОВЕН. Новые идеи, роящиеся в вашей голове, обязательно найдут реальное воплощение, если серьезно отнесетесь к делу, которым занимаетесь. На службе обходите стороной конфликтные ситуации, избегайте любителей плести интриги.

ТЕЛЕЦ. Проявляя мудрость и сдержанность, сумеете добиться желаемого без привлечения помощи посторонних. Не поддавайтесь эмоциям — излишнее проявление чувств способно заставить вас пойти на неоправданный риск.

БЛИЗНЕЦЫ. Цель, которую вы поставили перед собой, имеет все шансы стать реальностью, необходимо лишь сконцентрировать для этого все свои усилия, не бояться трудностей и препятствий. На личном фронте вас ждут поистине волшебные и незабываемые моменты.

РАК. Чтобы не допустить в работе досадных ошибок, соберитесь и не распыляйтесь по пустякам. Благодаря деловой хватке и коммерческой жилке сумеете доказать, что вы настоящий профессионал, и подняться на более высокую ступеньку карьерной лестницы.

ЛЕВ. Не исключено, что вам придется сдавать настоящий экзамен на профпригодность. Чтобы все действительно получилось так, как хотите, недостаточно одних знаний. Нужно еще хоть чуточку удачи. К счастью, фортуна будет благосклонна к вам.

ДЕВА. Благоприятный период наступает для тех, кто хочет узнать что-то новое, обогатить запас своих знаний. Когда появится непреодолимое желание высказать критические замечания в адрес кого-то из коллег, поставьте на минуточку на его место себя.

ВЕСЫ. На службе вам удасться проявить себя с наилучшей стороны, так что вполне можете рассчитывать на похвалу руководства и материальное вознаграждение. Весьма вероятно, что в ближайшее время получите приглашение на мероприятие, где встретите интереснейшего человека.

СКОРПИОН. Не бойтесь принимать важные решения, ведь от этого сейчас зависит ваше дальнейшее продвижение вперед. Осторожнее ведите себя с людьми, для которых ничего не стоит произнести красивые слова, вовсе не заботясь о том, правдивы ли они.

СТРЕЛЕЦ. Посвятите достаточно времени новым знакомствам и общению. Неплохо бы пересмотреть сложившуюся систему ценностей. Будьте готовы к тому, что станете объектом повышенного внимания и сконцентрируйтесь на главном.

КОЗЕРОГ. Провоцировать своими действиями и высказываниями недовольство окружающих было бы верхом недальновидной политики — об этом не стоит забывать. Не исключено, что придется отправиться в незапланированную командировку.

ВОДОЛЕЙ. Большая часть проблем, не дававших вам покоя в последнее время, будет успешно преодолена. Настраивайте себя на то, что придется принимать кардинальные решения, зато благодаря им сумеете улучшить свое материальное положение.

РЫБЫ. Чувство, что вы востребованы, незаменимо не только дома, но и на работе, придаст вам сил и уверенности в себе. Однако не стоит брать на себя ответственность за общее дело и взваливать на свои хрупкие плечи груз, который может оказаться неподъемным для вас.

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