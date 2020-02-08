- 03:05 Застрял в заднем проходе: секс с китайским огурцом закончился для музыканта больницей
- 02:30 У Зеленского назвали цель земельной реформы
- 01:40 Боле 80 новых жертв: число умерших от коронавирусной пневмонии в провинции Хубэй выросло до 699
- 01:27 "Охотник на младенцев" напал на двух детей и переломал им кости
- 00:51 Новых законов не нужно: Разумков прокомментировал возможность проведения выборов в ОРДЛО
- 00:36 Тянет на "новенькое": биологи создали секс-кукол для черепах и удивились результату
- 07.02 23:50 Стрельба, погромы и горящие дома: в Казахстане вспыхнул межнациональный конфликт
- 07.02 23:26 Министр Малюська призвал к ликвидации "зомби-партий"
- 07.02 22:58 Вернуться готовы не все: названо количество украинцев, решивших остаться в Ухани
- 07.02 22:30 Жириновский устроил истерику на росТВ из-за украинской комедии про АТО
- 07.02 21:58 Лукашенко с Путиным не договорились: озвучены важные сроки по вопросу поглощения Кремлем Беларуси
- 07.02 21:29 Пьяный водитель сбил коляску с младенцем: шокирующий случай под Запорожьем
У Зеленского назвали цель земельной реформы
Земельная реформа, провал которой чреват для Рады роспуском, проводится для того, чтобы навести порядок и дать экономический толчок стране.
Об этом заявил Роман Лещенко, уполномоченный Президента Украины по вопросам земли в эфире «Свободы слова Савика Шустера».
По его словами, реформа — это десятки нормативных актов, это передачи земель громадам и наведение порядка в кадастрах.
«На сегодня цель у нас одна и простая: это качественные земельные отношения, легализация всего того, что происходит. Мы хотим навести порядок в своем доме», — заявил Лещенко.
Также он добавил, что реформа предусматривает приведение в порядок регистрации, нотариальной формы, борьбу с рейдерами, наведение порядка в части аукционов, запрет любых спекуляций и манипуляций — долги и сложный путь.
По словам представителя президента, если закон будет отвечать интересам украинского народа, Зеленский не подпишет его.
«Реформа не ради реформы. А реформа ради того, чтобы дать экономический толчок стране, чтобы, чтобы был собственник на земле, чтобы заботился об этой земле и дал возможность развиваться всем: и малому, и среднему, и крупному товаропроизводителю», — сказал Лещенко.
Отн также отметил, что остальные законы земельной реформы будут приниматься в пакете. И до того момента, пока не будет подготовлена нормативная база, законы не будут вступать в силу.
Напомним, что в четверг, 6 февраля, Рада начала рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении. По состоянию на пятницу, 7 февраля, парламент рассмотрел 216 правок из 4018 ко второму чтению законопроекта о рынке земли.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что глава фракции СН в Раде Давид Арахамия заявил, что создание рынка земли в Украине — это обещание президентской команды «освободить от крепостного права 7 млн украинцев, владеющих своей землей».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
"Была такой хорошенькой": Валюха из "Сватов" удивила поклонников снимком времен знакомства с Абдуловым
Азаров и Захарченко живут на Рублевке: в сети показали фото элитных имений чиновников времен Януковича
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»