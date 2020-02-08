У Зеленского назвали цель земельной реформы

Украина

Земельная реформа, провал которой чреват для Рады роспуском, проводится для того, чтобы навести порядок и дать экономический толчок стране.

Об этом заявил Роман Лещенко, уполномоченный Президента Украины по вопросам земли в эфире «Свободы слова Савика Шустера».

По его словами, реформа — это десятки нормативных актов, это передачи земель громадам и наведение порядка в кадастрах.

«На сегодня цель у нас одна и простая: это качественные земельные отношения, легализация всего того, что происходит. Мы хотим навести порядок в своем доме», — заявил Лещенко.

Также он добавил, что реформа предусматривает приведение в порядок регистрации, нотариальной формы, борьбу с рейдерами, наведение порядка в части аукционов, запрет любых спекуляций и манипуляций — долги и сложный путь.

По словам представителя президента, если закон будет отвечать интересам украинского народа, Зеленский не подпишет его.

«Реформа не ради реформы. А реформа ради того, чтобы дать экономический толчок стране, чтобы, чтобы был собственник на земле, чтобы заботился об этой земле и дал возможность развиваться всем: и малому, и среднему, и крупному товаропроизводителю», — сказал Лещенко.

Отн также отметил, что остальные законы земельной реформы будут приниматься в пакете. И до того момента, пока не будет подготовлена нормативная база, законы не будут вступать в силу.

Напомним, что в четверг, 6 февраля, Рада начала рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении. По состоянию на пятницу, 7 февраля, парламент рассмотрел 216 правок из 4018 ко второму чтению законопроекта о рынке земли.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что глава фракции СН в Раде Давид Арахамия заявил, что создание рынка земли в Украине — это обещание президентской команды «освободить от крепостного права 7 млн украинцев, владеющих своей землей».

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