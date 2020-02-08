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Застрял в заднем проходе: секс с китайским огурцом закончился для музыканта больницей

3:05 8 февраля 2020 47
Огурцы
Инф. «ФАКТОВ»

Проводить эксперименты в области секса — характерная черта любознательных людей. Но если одни делают это ради науки и исследования особенностей обоняния черепах, то другие принимаются за «опыты» по непонятным причинам.

Об этом из таких случаев рассказывает издание МК.

Согласно его информации, известный в Москве барабанщик стал жертвой собственного любопытства и очень длинного огурца.

Что сподвигло 30-летнего москвича обратить внимание на гигантски огурец — большая загадка, ведь жертва экстремального секса уверяет: «Я сам не знаю, зачем я это сделал».

Но факт остается фактом, пресловутый овощ наглухо застрял в заднем проходе любителя анальной стимуляции.

Естественно, что с огурцом в попе музыкант не мог самостоятельно добраться до больницы, поэтому на подмогу пациенту и была вызвана карета скорой помощи. Извлекать атрибут из жертвы любопытства пришлось уже хирургам.

Как потом выяснилось, барабанщик сотрудничает со многими представителями российского шоу-бизнеса и является довольно востребованным специалистом в своем сегменте.

Похоже, музыкант еще легко отделался, так как 16-летнему подростку из Малайзии едва на отрезали пенис из-за его секс-экспериментов. Упомянутая часть его тела застряла в водопроводной трубе, и освобождать ее пришлось с помощью циркулярной пилы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в российском городе Липецк 46-летняя обнаженная женщина застряла головой в перилах в подъезде жилого дома, когда занималась сексом со своим сожителем.

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