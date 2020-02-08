Украина

Все ближе к НАТО: украинская армия завершила первый этап реформирования

Вооруженные силы Украины, внедряя стандартов НАТО во всех сферах военной деятельности, создали новые командования и назначили их командующих. Об этом сообщили в пресс-службе украинской армии.

«Перестройка структуры армии направлена ​​на достижение четкого разграничения полномочий между всеми органами военного управления по принципам НАТО», — говорится в сообщении.

Так, командование объединенных сил ВСУ возглавил временно исполняющий обязанности командующего генерал-лейтенант Сергей Наев, командование медицинских сил ВСУ генерал-майор Игорь Хоменко, командования сил поддержки ВСУ — полковник Николай Жирнов, командование войск связи и кибернетической безопасности ВСУ — генерал-майор Евгений Степаненко.

В настоящее время продолжается работа по совершенствованию законодательства и нормативно-правовой базы по вопросам безопасности и обороны для продолжения трансформации ВСУ.

Напомним, Верховная рада приняла за основу и в целом законопроект № 2466 «О признании утратившим силу закона «О строевом уставе Вооруженных сил Украины.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, несмотря на регулярно поступающие радостные рапорты из Минобороны об успехах реформирования ВСУ, на самом деле состояние украинской армии остается довольно плачевным. Так, иностранный ветеран войны Украины с РФ, морской пехотинец Зигфрид объявил о прекращении контракта с Вооруженными Силами Украины. Свое решение он объяснил провалом реформирования украинской армии. Он раскритиковал руководство Министерства обороны, рассказав, как во время его визита на передовую рядовых солдат «выгоняли из казармы, дабы не мозолили глаза высокоблагородному вельможе».

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