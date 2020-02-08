Правила пересечения детьми админграницы с Крымом изменятся с 9 февраля: что важно знать

Украина

С воскресенья, 9 февраля, вступают в силу изменения в порядке пересечения административной границы с временно оккупированным Крымом детей в возрасте до 16 лет.

В частности, с 14-летнего возраста дети могут самостоятельно пересекать КПВВ при наличии паспорта Украины (ID карточки) или паспорта гражданина Украины для выезда за границу и при наличии информации об обучении в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (к ним имеют доступ сотрудники Госпогранслужбы на КПВВ).

Также упрощена процедура перехода КПВВ с Крымом для детей до 16 лет. Въезд на аннексированный полуостров для них (для тех, кто накануне выехал с оккупированной территории и теперь возвращается) будет возможен только в сопровождении кого-то из родителей (до 19 февраля въезд ребенка в Крым осуществляется исключительно в сопровождении двух родителей или по нотариально заверенным согласием одного из родителей).

Напомним, с 28 ноября 2019 года дети до 14 лет снова получили возможность пересекать линию разграничения с ОРДЛО по предъявлению свидетельства о рождении.



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