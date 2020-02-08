«Волосы дыбом»: Кравчук отреагировал на скандал с Брагаром

Украина

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук отреагировал на «собачий» скандал вокруг народного депутата от «Слуги народа» Евгения Брагара, признавшись, что был шокирован словами нардепа.

При этом он выразил сомнение в возможности подобных людей измениться и поддержал пострадавшую пенсионерку в ее мнении о том, что депутат Брагарь не сможет продать даже свой ум, поскольку у него его нет.

«Слушайте, я когда услышал это, у меня волосы дыбом встали. Та бедная бабушка сказала: „Пусть продаст ум, но нечего ведь продавать“. Может, череп пусть продаст? Нельзя так поступать с народом. Сколько уже слышим — кто-то кнопочник, кто-то еще что-то. Что это пришло?», — высказался Кравчук.

Напомним, в правительстве проверили данные о субсидии, назначенной и выплаченной позвонившей в эфир пенсионерке «живыми деньгами» и заявили, что расходы семьи женщины на оплату коммунальных услуг, включая газ и электроэнергию, не превышают 300−350 гривен в месяц.

Однако к тому времени в сети уже затроллили депутата, а в партии решили его не наказывать.



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