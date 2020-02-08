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«Волосы дыбом»: Кравчук отреагировал на скандал с Брагаром
Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук отреагировал на «собачий» скандал вокруг народного депутата от «Слуги народа» Евгения Брагара, признавшись, что был шокирован словами нардепа.
При этом он выразил сомнение в возможности подобных людей измениться и поддержал пострадавшую пенсионерку в ее мнении о том, что депутат Брагарь не сможет продать даже свой ум, поскольку у него его нет.
«Слушайте, я когда услышал это, у меня волосы дыбом встали. Та бедная бабушка сказала: „Пусть продаст ум, но нечего ведь продавать“. Может, череп пусть продаст? Нельзя так поступать с народом. Сколько уже слышим — кто-то кнопочник, кто-то еще что-то. Что это пришло?», — высказался Кравчук.
Напомним, в правительстве проверили данные о субсидии, назначенной и выплаченной позвонившей в эфир пенсионерке «живыми деньгами» и заявили, что расходы семьи женщины на оплату коммунальных услуг, включая газ и электроэнергию, не превышают 300−350 гривен в месяц.
Однако к тому времени в сети уже затроллили депутата, а в партии решили его не наказывать.
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