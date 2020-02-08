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Украина

"Попросил о помощи": Зеленский рассказал о встрече с Папой Римским

13:14 8 февраля 2020 28
Зеленский и Папа Римский
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Владимир Зеленский провел встречу с Папой Римским в Ватикане. Главной темой беседы стали усилия по достижению мира на Донбассе.

По словам Зеленского, он просил о помощи с освобождением украинцев, все еще остающихся в плену на Донбассе, в Крыму и в России.

«Вдохновлен нашим разговором о мире в Украине», — прокомментировал встречу президент, разместив в Twitter фото с важной встречи.

Напомним, на данный момент в Украине только готовят новый обмен удерживаемыми лицами. По словам Зеленского, список граждан, которых Киев хочет освободить, уже передан в Минск.

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