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"Попросил о помощи": Зеленский рассказал о встрече с Папой Римским
Президент Владимир Зеленский провел встречу с Папой Римским в Ватикане. Главной темой беседы стали усилия по достижению мира на Донбассе.
По словам Зеленского, он просил о помощи с освобождением украинцев, все еще остающихся в плену на Донбассе, в Крыму и в России.
«Вдохновлен нашим разговором о мире в Украине», — прокомментировал встречу президент, разместив в Twitter фото с важной встречи.
Напомним, на данный момент в Украине только готовят новый обмен удерживаемыми лицами. По словам Зеленского, список граждан, которых Киев хочет освободить, уже передан в Минск.
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