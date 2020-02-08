Происшествия

Маршрутка с пассажирами протаранила легковушку на Житомирском шоссе: эксклюзивные фото с места ДТП

В субботу, 8 февраля, в Киеве на Житомирской трассе произошло ДТП. Авария случилась в столице во второй половине дня недалеко от автостанции Дачная.

По предварительной версии, посреди дороги остановилось машина такси «Дачия», которая направлялась в сторону центра города и была без пассажиров. Вероятно, причиной остановки стали технические проблемы. «

Через какое- то время в нее на полном ходу врезалась маршрутка «Житомир — Киев».

После мощного удара «Дачию» отбросило в правую полосу и развернуло на 180 градусов. 33-летнего водителя в критическом состоянии госпитализировали.

Известно, что в маршрутке находилось 10 пассажиров. Никто из них не пострадал, как и ее водитель.

Напомним, три дня назад в Киеве на Столичном шоссе произошло два ДТП, одно из них — со смертельным исходом. А в Днепре микроавтобус «Рено» с пассажирами врезался в столб. Четверых пострадавших с травмами конечностей и глаз увезли в больницу.

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