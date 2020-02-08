В Полтаве арестовали 18-летнюю девушку, которая смертельно ранила инструктора тира (фото)

Происшествия

Сегодня, 8 февраля, Октябрьский районный суд Полтавы избрал меру пресечения для 18-летней жительницы Днепра Вероники М, которая накануне смертельно ранила в Полтаве инструктора тира выстрелом из пистолета. Ближайшие 60 суток она проведет в следственном изоляторе. Права внести залог девушке не предоставили.

Заседание было закрытым, но перед ним Вероника заявила журналистам телеканала «Суспільне Полтава»: «Я хочу сказать, что все было случайно. И я б не хотела, чтобы он умер. Это все, что я хочу сказать».

А журналисты интернет-издания «Полтавщина» выяснили, что девушку разыскивал Скадовский райотдел полиции Херсонской области. Как следует из объявления в газете «Любимый Херсон», 3 августа прошлого года приблизительно в 2 часа ночи она ушла с оздоровительного лагеря, расположенного в селе Красное Скадовского района, собираясь уехать домой в Днепр через Херсон. Среди примет разыскиваемой указывалось, что несовершеннолетняя постоянно ходит в темных очках и наушниках. И что при себе имела мягкую игрушку.

Напомним, Вероника приехала в Полтаву полтора месяца назад к парню, с которым познакомилась через интернет. Ему рассказывала, что рвалась на фронт, научилась метко стрелять, но в военкомате ее в армию не взяли. Была эмоционально неуравновешенной и неоднократно выказывала желание «кого-то убить».

Днем 7 февраля молодая пара в очередной раз поссорилась на почве ревности, и девушка ушла в единственный в Полтаве огнестрельный тир, в котором неоднократно бывала до этого, снимать стресс. Стреляла по мишеням из пистолета Glok и автомата АК-74. А из пистолета мелкокалиберного самозарядного пистолета Марголина с регулируемым прицелом выпустила две пули в 64-летнего инструктора тира Игоря Смолянинова. Третья пуля предназначалась второму инструктору, который пытался унять неадекватную посетительницу, но она промахнулась.

Согласно заключению судмедэкспертизы, Игорь Смолянинов скончался от ранения в сердце.

Девушке грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.

Кроме того, в рамках расследования этого преступления открыто еще одно уголовное производство по факту нарушения правил безопасности во время исполнения работ с повышенной опасностью. При таких нарушениях, повлекших за собой гибель людей или другие тяжкие последствия, виновным грозит ограничение свободы сроком до пяти лет либо лишение свободы до восьми лет.

Сегодня тир «Об'єкт 7,62"по улице Пилипа Орлыка 30а, где случилась трагедия, не работает.

Фото — «Суспільне Полтава» и «Любимый Херсон»

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