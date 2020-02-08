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"Крымнашист" Ливанов пожаловался на то, что его не пустили на заработки в Украину
Российских актеров, которые направлялись на гастроли в Одессу, пограничники Белгород-Днестровского отряда пять часов проверяли на пункте пропуска.
Артист Игорь Ливанов в интервью российским СМИ пожаловался, что у всей труппы на протяжении пяти часов спрашивали: «Чей Крым?»
Во время беседы с украинскими пограничниками Ливанов не скрывал своего отношения к аннексии Крыма.
«Я им говорю: „Крым — наш!“ Ну, а чей флаг над Крымом? Это же очевидно! Глупо же настаивать на том, что очевидно. Мне выписали штраф за попытку пересечения границы и дали запрет на въезд на три года», — цитируют актера российские СМИ.
В итоге Ливанов понял, что российским артистам не стоит ездить с выступлениями в Украину.
Напомним, актеры 7 февраля должны были в Одессе в комедии «Идеальный свидетель».
Они совершили две попытки въезда в Украину. В первый раз им отказали, так как двое из актеров незаконно посещали Крым. Им запретили въезд в страну на три года, а артисты, которых пропустили, сами отказались въезжать.
Через несколько часов российская труппа снова попыталась попасть в Украину через другой пункт пропуска. На этот раз им продлили срок запрета на въезд до 10 лет. Тем, кого пропустили в первый раз, дали запрет на три года.
Ранее въезд в Украину запретили певцу Валерию Сюткину за поддержку российской аннексии Крыма. Из-за поездок в Крым стал невъездным в Украину актер Виктор Логинов из сериала «Счастливы вместе».
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