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«Крымнашисту» Сюткину запретили въезд в Украину
СБУ запретила въезд в Украину российскому певцу Валерию Сюткину. Причиной стали его высказывания о «целесообразности» аннексии Крыма, произнесенные в эфире одного из телеканалов России. Ранее подобная причина вызвала скандал с Ириной Хакамадой.
Пресс-служба СБУ пояснила в своем Telegram-канале, как работает процедура запрета въезда.
Решение о запрете принимается при наличии информации, что действия иностранца несут угрозу национальной безопасности Украины. Государственная пограничная служба рассматривает нарушения пересечения границ Украины, том числе и админграницы с Крымом.
Запретить въезд могут и другие госорганы. Так, если зарубежные артисты нарушили правила пересечения границ Украины, но не поддерживали агрессию против нашей страны, то решение принимает Госпогранслужба.
Ранее сообщалось, что в Украину не пустили политиков из «Единой России».
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