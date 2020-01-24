Шоу-бизнес

Выступление Гены Букина в Украине отменили из-за Крыма: что произошло

Известный российский актер Виктор Логинов, сыгравший Гену Букина в сериале «Счастливы вместе», не выйдет на сцену театра имени Шевченко в Харькове. Спектакль с участием российских артистов «Папаши» 6 февраля отменили.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель организации «Світанок», общественный активист Вадим Поздняков.

«Сегодня стало известно, что в харьковском театре имени Шевченко состоится спектакль с участием российского актера Виктора Логинова, который выступал в оккупированном Севастополе. Спектакль был отменен, после нашего обращения в СБУ», — написал Вадим Поздняков.

Также он сообщил, что активисты готовят обращение в СБУ по поводу еще одного российского артиста, выступавшего в аннексированном Крыму.

В 2014 году Виктор Логинов стал одним из немногих российских артистов, приехавших в Киев. В интервью «ФАКТАМ» он признавался в любви Украине.

Ранее СБУ запретило въезд в Украину ряду российских артистов, посещавших Крым с нарушением законов Украины.

Также разгорелся скандал вокруг бывшей солистки группы «Ленинград» Василисы Старшовой, попавшей в базу «Миротворца» за посещение Крыма. Певица обратилась за помощью к Зеленскому.

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