В Венгрии в масштабном ДТП погибли украинцы (видео)

Происшествия

В Венгрии в масштабном ДТП погибли двое украинцев и еще семеро были травмированы. Ранее трое граждан Украины погибли, еще шесть пострадали в аварии в Орловской области России.

ДТП в Венгрии произошло по дороге к Будапешту вблизи города Кал.

По информации AgriaTV, утром 7 февраля на дороге по направлению к Будапешту столкнулись два легковых автомобиля, в которые врезался микроавтобус с украинскими номерами. После столкновения украинский микроавтобус вылетел с дороги и перевернулся. Еще два автомобиля врезались в обломки машин.

В результате столкновения один украинец погиб на месте, второй — в больнице. Еще семь граждан Украины были госпитализированы с различными травмами.

Напомним, в начале января в ужасном ДТП в Польше также погибли украинцы. Ранее в Словакии в ДТП пострадали десять человек, в том числе пятеро украинцев.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter