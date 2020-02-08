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В Венгрии в масштабном ДТП погибли украинцы (видео)
В Венгрии в масштабном ДТП погибли двое украинцев и еще семеро были травмированы. Ранее трое граждан Украины погибли, еще шесть пострадали в аварии в Орловской области России.
ДТП в Венгрии произошло по дороге к Будапешту вблизи города Кал.
По информации AgriaTV, утром 7 февраля на дороге по направлению к Будапешту столкнулись два легковых автомобиля, в которые врезался микроавтобус с украинскими номерами. После столкновения украинский микроавтобус вылетел с дороги и перевернулся. Еще два автомобиля врезались в обломки машин.
В результате столкновения один украинец погиб на месте, второй — в больнице. Еще семь граждан Украины были госпитализированы с различными травмами.
Напомним, в начале января в ужасном ДТП в Польше также погибли украинцы. Ранее в Словакии в ДТП пострадали десять человек, в том числе пятеро украинцев.
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