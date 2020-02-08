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"Старушка с вокзала": новое фото Путина вызвало насмешки в сети
В сети появилось свежее фото президента России Владимира Путина после его игры в хоккей в Сочи с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Отметим, последний во время этого визита отказался от диетической каши своего российского коллеги.
На снимке Путин что-то пьет из чашки. Его влажные волосы растрепаны, у него безучастный взгляд старого и немощного человека.
Украинский психолог Светлана Чунихина пишет, что президент РФ превращается в Смеагола — персонажа романа Джона Толкина «Властелин Колец». На фото он выглядит слабым и беззащитным, на самом деле известны его коварство, агрессия и вероломство.
По словам психолога, «власть, особенно в таких лошадиных дозах, непереносима».
Блогер с ником «Профессор Талк» назвал российского президента «старушкой с вокзала».
Пользователи соцсетей пишут, что российские женщины считают Путина самым сексуальным мужчиной. Многие напоминают о пластике, к которой прибегает Путин. Если бы не она, то глава Кремля вообще выглядел еще хуже, чем сейчас.
Напомним, ранее президента России раскритиковали за пиар на Пискаревском кладбище перед Крещением.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!