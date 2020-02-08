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Мир

"Старушка с вокзала": новое фото Путина вызвало насмешки в сети

22:38 8 февраля 2020 371
Путин
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появилось свежее фото президента России Владимира Путина после его игры в хоккей в Сочи с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Отметим, последний во время этого визита отказался от диетической каши своего российского коллеги.

На снимке Путин что-то пьет из чашки. Его влажные волосы растрепаны, у него безучастный взгляд старого и немощного человека.

Украинский психолог Светлана Чунихина пишет, что президент РФ превращается в Смеагола — персонажа романа Джона Толкина «Властелин Колец». На фото он выглядит слабым и беззащитным, на самом деле известны его коварство, агрессия и вероломство.

По словам психолога, «власть, особенно в таких лошадиных дозах, непереносима».

Блогер с ником «Профессор Талк» назвал российского президента «старушкой с вокзала».

Пользователи соцсетей пишут, что российские женщины считают Путина самым сексуальным мужчиной. Многие напоминают о пластике, к которой прибегает Путин. Если бы не она, то глава Кремля вообще выглядел еще хуже, чем сейчас.

Напомним, ранее президента России раскритиковали за пиар на Пискаревском кладбище перед Крещением.

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