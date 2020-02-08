Неожиданно: названы первые финалисты Национального отбора на Евровидение-20

Шоу-бизнес

В прямом эфире каналов СТБ и UA: ПЕРШИЙ

состоялся первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. Свои конкурсные композиции представили восемь участников. Их выступления оценивало профессиональное жюри и зрители своим голосованием. В этом году в состав судей вошли: Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов. Ведущим прямых эфиров стал Сергей Притула.

В первом полуфинале выступали: группа [О], Jerry Heil, Katya Chilly, KRUTЬ, Go-A, CLOUDLESS, GIO, Assol. Судьи критиковали номера участников, часто не совпадая в своих комментариях. Андрей Данилко разочаровала композиция Jerry Heil, а вот Виталий Дроздов сказал, что это будущее музыки!

Жюри и зрители выставили свои оценки, которые огласил Сергей Притула.

- Явного фаворита не было, — признала Тина Кароль. — Все были равны и это показывает высокий уровень современной украинской музыки.

- Когда смотришь отбор по телевизору, казалось, что выставлять оценки просто, — сказал Дроздов. - Выбрать кого-то было очень сложно.

— У меня нет лучшего номера, — прокомментировал Андрей Данилко. — Этот полуфинал стал совершенно другим. Поколение молодой музыки делает все круто по мелодике, но совершенно не умеет работать со зрителем. Публику надо «щекотать», а вы — отстранены.

Самые низкие баллы жюри — от одного до трех — получили: Assol, GIO, группа [О].

Баллы от четырех до шести заработали: Katya Chilly, CLOUDLESS, Go-A.

— Я поставил Go-A восемь баллов, — сказал Андрей Данилко. - Это было одно из лучших выступлений полуфинала.

Семь баллов получила Jerry Heil. Восемь — KRUTЬ.

Голоса зрителей распределились так:

1 — Assol

2 — [О].

3 — Katya Chilly

4 — GIO

5 — CLOUDLESS

6 — Jerry Heil

7 — Go-A

8 — KRUTЬ

В финал вышли: Jerry Heil, Go-A, KRUTЬ.

- Уверен, что за молодыми артистами, которые выступают на Национальном отборе — будущее нашей украинской музыки, — сказал «ФАКТАМ» музыкальный продюсер отбора Руслан Квинта. - В этом году мы представили совершенно разные музыкальные жанры, направления и стили. Ждем второго полуфинала, который состоится уже 15 февраля.



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