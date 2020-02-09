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Морозы и дожди: синоптики рассказали о погоде на начало рабочей недели
Неустойчивая погода с ночными морозами и дождями днем, которую обещали синоптики, продержится в Украине и в начале рабочей.
В понедельник, 10 февраля, по прогнозу Укргидрометцентра, дожди ожидаются на западе и севере страны, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем в западных областях от +2 до +6 градусов. В центре, на севере и юге от 0 до 1 градуса мороза. Холоднее всего будет на востоке страны. Там днем столбики термометра могут опуститься до 7 градусов мороза, а ночные температуры ожидаются от -11 до — 17 градусов.
Во вторник, 11 февраля, немного потеплеет. На всей территории страны ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, на юге — дождь. Температура ночью на западе, в центре и на севере 0−2 градуса мороза, на востоке — минус 3- минус 5. Днем воздух прогреется до 5−7 градусов тепла. Холоднее будет на востоке — от минус 1 до плюс одного.
Напомним, согласно народным приметам, весна придет в Украину не раньше средины марта.
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