Эмили Ратаковски поразила появлением в коротком мини (фото)

Шоу-бизнес

Известная американская модель и звезда социальных сетей Эмили Ратаковски, которая регулярно радует поклонников соблазнительными снимками, опубликовала в Instagram несколько новых фото.

На одном из них модель запечатлена в коротком платье, подчеркивающем ее точенную фигурку.

«Горжусь этой главной фантазией Версаче», — написала девушка.

На другом — Ратаковски вместе с мужем кинопродюсером Себастьяном Бир-Макклардом.

«Горжусь своим мужем», — такая подпись под фото.

На третьем снимке фотограф сделал акцент на стройных ножках девушки.

Поклонники модели отмели ее яркие и соблазнительные луки. Многие признаются ей в любви.

Отметим, мировая знаменитость обращает внимание и на украинские бренды. Ранее Ратаковски вместе с мужем видели в пуховиках от украинских дизайнеров. А по Милану модель гуляла в платье от украинского дизайнера Светланы Бевзы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter