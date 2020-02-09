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Шоу-бизнес

Эмили Ратаковски поразила появлением в коротком мини (фото)

11:07 9 февраля 2020 30
Эмили Ратаковски
Инф. «ФАКТОВ»

Известная американская модель и звезда социальных сетей Эмили Ратаковски, которая регулярно радует поклонников соблазнительными снимками, опубликовала в Instagram несколько новых фото.

На одном из них модель запечатлена в коротком платье, подчеркивающем ее точенную фигурку.

«Горжусь этой главной фантазией Версаче», — написала девушка.

На другом — Ратаковски вместе с мужем кинопродюсером Себастьяном Бир-Макклардом.

«Горжусь своим мужем», — такая подпись под фото.

На третьем снимке фотограф сделал акцент на стройных ножках девушки.

Поклонники модели отмели ее яркие и соблазнительные луки. Многие признаются ей в любви.

Отметим, мировая знаменитость обращает внимание и на украинские бренды. Ранее Ратаковски вместе с мужем видели в пуховиках от украинских дизайнеров. А по Милану модель гуляла в платье от украинского дизайнера Светланы Бевзы.

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