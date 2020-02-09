- 11:07 Эмили Ратаковски поразила появлением в коротком мини
- 10:59 «Шахтер» в день 21-летия Сиприано завершил турецкий сбор победой над «Вентспилсом»
- 10:44 Беспорядки в Казахстане: сожжены десятки домов и автомобилей, число жертв растет
- 10:36 Нападение на пограничников в запорожском аэропорту: всплыли новые детали ЧП
- 10:10 Страсти по Жукову: в Одессе разбили новую доску маршалу, которую хотели установить на месте демонтированной
- 09:52 Дети будут ездить в Крым и ОРДЛО по новым правилам: что важно знать родителям
- 09:45 Жуткое ДТП с детской коляской в Запорожье: момент наезда попал на видео (18+)
- 09:06 Бандитские разборки в Мукачево: полиция провела масштабную спецоперацию
- 08:37 За последние сутки коронавирус убил 89 человек
- 08:30 Украинец Выхрист в дебютном бою на профиринге «вырубил» соперника на 43-й секунде поединка
- 08:26 Бандура, шаман и разочарованный Данилко: чем запомнился первый полуфинал нацотбора на «Евровидение»
- 08:20 Под Запорожьем трое маленьких детей погибли на пруду
Эмили Ратаковски поразила появлением в коротком мини (фото)
Известная американская модель и звезда социальных сетей Эмили Ратаковски, которая регулярно радует поклонников соблазнительными снимками, опубликовала в Instagram несколько новых фото.
На одном из них модель запечатлена в коротком платье, подчеркивающем ее точенную фигурку.
«Горжусь этой главной фантазией Версаче», — написала девушка.
На другом — Ратаковски вместе с мужем кинопродюсером Себастьяном Бир-Макклардом.
«Горжусь своим мужем», — такая подпись под фото.
На третьем снимке фотограф сделал акцент на стройных ножках девушки.
Поклонники модели отмели ее яркие и соблазнительные луки. Многие признаются ей в любви.
Отметим, мировая знаменитость обращает внимание и на украинские бренды. Ранее Ратаковски вместе с мужем видели в пуховиках от украинских дизайнеров. А по Милану модель гуляла в платье от украинского дизайнера Светланы Бевзы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?