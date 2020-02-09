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На Прикарпатье в доме взорвался котел: в реанимацию попали дети
В субботу, 8 февраля, в селе Томашивцы Калушского района Ивано-Франковской области взорвался бытовой твердотопливный котел.
Областные власти уточняют, что ЧП произошло в частно двухэтажном доме.
— В реанимационное отделение Калушской центральной районной больницы были госпитализированы трое человек: дети трех и пяти лет, а так же их 27-летняя мама. Медики поставили им практически одинаковые диагнозы: закрытая — черепно — мозговая травма, сотрясение мозга, рванные раны, сильнейшие термические ожоги лица, грудной клетки и рук. Состояние пострадавших крайне тяжелое, — уточняют местные власти.
По информации «ФАКТОВ», у детей термические ожоги лица, рук и грудной клетки. У матери — ожоги 40% тела.
О причинах взрыва на данный момент информации нет.
Как сообщали «ФАКТЫ», накануне Нового года взрывом разнесло частный дом в Полтавской области. Тогда погибла 63-летняя женщина.
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