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Украина

Пропагандисты "ДНР" опозорились с рекламой счастливой жизни в "республике"

9:16 10 февраля 2020 72
Остров Морнингтон
Инф. «ФАКТОВ»


Пропагандисты ОРДЛО, рассказывая о «счастливом детстве в ДНР», использовали для билборда фотографию из рекламы австралийского отеля на острове Морнингтон. Ранее в оккупированном Донецке устроили выставку, якобы свидетельствующую о «зверствах ВСУ», разместив в экспозиции головную часть ракеты ЗРК «Тор» российского производства.

«Австралийская народная республика», — прокомментировал «находку» пропагандистов Михаил Голуб.

К обсуждению активно подключились интернет-пользователи

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в оккупированном Донецке местные пропагандисты отрапортовали о срыве «операции СБУ» на железной дороге. В ответ местные жители высмеяли это заявление, отметив, что диверсанты пошли какие-то странные — заложили якобы взрывчатку на подъездных путях к промзоне, где поезда ходят максимум два раза в неделю.

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