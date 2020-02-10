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Пропагандисты "ДНР" опозорились с рекламой счастливой жизни в "республике"
Пропагандисты ОРДЛО, рассказывая о «счастливом детстве в ДНР», использовали для билборда фотографию из рекламы австралийского отеля на острове Морнингтон. Ранее в оккупированном Донецке устроили выставку, якобы свидетельствующую о «зверствах ВСУ», разместив в экспозиции головную часть ракеты ЗРК «Тор» российского производства.
«Австралийская народная республика», — прокомментировал «находку» пропагандистов Михаил Голуб.
К обсуждению активно подключились интернет-пользователи
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в оккупированном Донецке местные пропагандисты отрапортовали о срыве «операции СБУ» на железной дороге. В ответ местные жители высмеяли это заявление, отметив, что диверсанты пошли какие-то странные — заложили якобы взрывчатку на подъездных путях к промзоне, где поезда ходят максимум два раза в неделю.
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— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...