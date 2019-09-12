Пропагандисты «ДНР» насмешили сеть заявлением о подготовке взрыва на железной дороге в Донецке

Украина

В оккупированном Донецке громко отрапортовали о срыве «операции СБУ» на железной дороге, которая оказалась подъездным путем. Да и само «взрывное устройство», установленное на рельсах, вызывает не только вопросы, но и смех у знающих людей. Ранее в районе Донецка прогремел взрыв — по одной из версий, сдетонировала взрывчатка на шахте Скончинского.

Так, в сетях распространили сообщение о том, что было обезврежено «взрывное устройство на участке дистанции «Мушкетово». И выложили в сеть фотографии с «места ЧП». Их и перепостил блогер NecroMancer, сопроводив комментарием: «Даже не знаю, смеяться или плакать».

В комментарии к этому посту один из интернет-пользователей задал риторический вопрос: «Зачем взрывное устройство на болтовом стыке, если гайки не заварены?! Для кого это г. но сочиняли…»

Блогер «Фашик Донецкий» вовсю потешался над незадачливыми пропагандистами, раструбившими о предотвращении теракта: «Только есть одно но. Если не ошибаюсь, на этом участке ходят аж два поезда в неделю максимум. Какие же диверсанты умные — подложили бимбу там, где не рванет, а не в той же Ясиноватой». Еще один интернет-пользователь отметил, что участок железнодорожного полотна на фото — подъездной путь к промзоне: «Пассажирских перевозок там нет. Скорость движения по таким путям — 5−10 км/ч, чтобы не вынести въездные ворота. Стык рельсов можно просто раскрутить без шума и пыли. Терриконов по станции Донецк никогда не было. Коробок спичек задули баллоном…»

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», возле Петровского исполкома в оккупированном Донецке прозвучал мощный взрыв. Боевики заявили об обстреле ВСУ, а местные жители утверждают, что снаряды летели не со стороны позиций украинских военных.

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