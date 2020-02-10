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Украина

Уважаю их мнение: Гончарук рассказал о влиянии Богдана и Ермака на Кабмин

9:42 10 февраля 2020 82
Алексей Гончарук
Инф. «ФАКТОВ»

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, анонсировавший раздел министерства ветеранов и оккупированных территорий, заявил, что советуется с главой Офиса президента Андреем Богданом и советником главы государства Андреем Ермаком, поскольку «уважает мнение этих людей».

Об этом премьер заявил в эфире ICTV, отвечая на вопрос, какое влияние имеют эти чиновники. Гончарук заявил, что как руководитель Кабмина, он принимает решение о внесении кандидатур министров в парламент и несет за это ответственность. «Но, безусловно, чтобы всем работалось комфортно, я стараюсь посоветоваться со всеми ключевыми людьми в команде», — добавил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по некоторым данным, Андрей Богдан всерьез собирался уходить в отставку с поста главы ОП, но его отговорил от такого шага олигарх Игорь Коломойский.

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