Украина

В Карпатах есть угроза схождения лавин: названы опасные места

В понедельник, 10 февраля, который прогнозировался ветреным, в высокогорье Закарпатской области, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей ожидается значительная снеголавинная опасность — 3 уровень.

Как предупреждают в Укргидрометцентре, значительная снеголавинная опасность сохранится и во вторник, 11 февраля, в горах Львовской области.

Тем временем спасатели Черногорского горного поисково-спасательного отряда призывают туристов воздержаться от выхода в высокогорье: «По состоянию на 08:00 10.02.2020 на горе. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Ветер юго-западный 27−28 м / с. Порывы до 33. Температура воздуха -8 ° С».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 11 февраля синоптики прогнозируют осадки на всей территории страны — в регионах ожидаются дождь и мокрый снег.

Фото Черногорского горного поисково-спасательного отряда из Facebook.

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