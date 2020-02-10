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В Карпатах есть угроза схождения лавин: названы опасные места
В понедельник, 10 февраля, который прогнозировался ветреным, в высокогорье Закарпатской области, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей ожидается значительная снеголавинная опасность — 3 уровень.
Как предупреждают в Укргидрометцентре, значительная снеголавинная опасность сохранится и во вторник, 11 февраля, в горах Львовской области.
Тем временем спасатели Черногорского горного поисково-спасательного отряда призывают туристов воздержаться от выхода в высокогорье: «По состоянию на 08:00
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 11 февраля синоптики прогнозируют осадки на всей территории страны — в регионах ожидаются дождь и мокрый снег.
Фото Черногорского горного поисково-спасательного отряда из Facebook.
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