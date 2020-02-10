Украинка Билодид завоевала «золото» престижного турнира в Париже (видео)

Спорт

19-летняя киевлянка Дарья Билодид одержала победу на престижном турнире серии Grand Slam по дзюдо, проходившем 8−9 февраля в Париже. Наша соотечественница в решающей поединке встречалась с победительницей юниорского чемпионата мира-2019 японкой Ваканой Кога и в тяжелейшей схватке одержала победу.

Таким образом, юная украинка довела свою серию без поражений до 18 поединков, среди которых победы на чемпионате мира-2019 и II Европейских играх в Минске.

Также медаль в столице Франции завоевал еще один украинец Георгий Зантарая. Наш соотечественник уступил в полуфинале серебряному призеру чемпионата мира-2019 корейцу Ким Ним Хвану, а в «утешительном финале» за «бронзу» оказался сильнее другого украинца Богдана Ядова.

Запомнится домашний турнир Grand Slam и французу Тедди Ринеру, выступающему в категории свыше 100 кг. Не знавший поражений в последних 154 схватках спортсмен вынужден был капитулировать в поединке с японцем Кокоро Кагэурой, который прервал его 10-летнюю уникальную серию.

History is made! After 154 consecutive victories over the course of 10 years Kageura Kokoro is the man to end the reign of Teddy Riner! The whole of France looks on in shock#JudoParis #Judo #Sport #Olympics #Paris #France pic.twitter.com/mqj3Jn9man — #JudoParis (@Judo) February 9, 2020

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинка Дарья Билодид заняла 12-е место в списке лучших спортсменок мира по итогам 2019 года.

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