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Спорт

Украинка Билодид завоевала «золото» престижного турнира в Париже (видео)

10:30 10 февраля 2020 52
Дарья Билодид
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

19-летняя киевлянка Дарья Билодид одержала победу на престижном турнире серии Grand Slam по дзюдо, проходившем 8−9 февраля в Париже. Наша соотечественница в решающей поединке встречалась с победительницей юниорского чемпионата мира-2019 японкой Ваканой Кога и в тяжелейшей схватке одержала победу.

Таким образом, юная украинка довела свою серию без поражений до 18 поединков, среди которых победы на чемпионате мира-2019 и II Европейских играх в Минске.

Также медаль в столице Франции завоевал еще один украинец Георгий Зантарая. Наш соотечественник уступил в полуфинале серебряному призеру чемпионата мира-2019 корейцу Ким Ним Хвану, а в «утешительном финале» за «бронзу» оказался сильнее другого украинца Богдана Ядова.

Запомнится домашний турнир Grand Slam и французу Тедди Ринеру, выступающему в категории свыше 100 кг. Не знавший поражений в последних 154 схватках спортсмен вынужден был капитулировать в поединке с японцем Кокоро Кагэурой, который прервал его 10-летнюю уникальную серию.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинка Дарья Билодид заняла 12-е место в списке лучших спортсменок мира по итогам 2019 года.

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