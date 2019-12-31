Украинка Дарья Билодид вошла в список лучших спортсменок мира по итогам года (фото)

Спорт

19-летняя украинская дзюдоистка Дарья Билодид заняла 12-е место в рейтинге лучших спортсменок мира по итогам уходящего года.

Подобный опрос традиционно проводится Международной ассоциацией спортивной прессы (AIPS). Наша соотечественница набрала 2,89% голосов. Отметим, что лучшей среди женщин в 2019-м признана американская гимнастка Симона Байлз (15,04%). Второе место заняла ее соотечественница обладательница женского «Золотого мяча» футболистка Меган Рапино (13,51%), а на третьей строчке расположилась легкоатлетка из Ямайки Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (11,01%).

«Как и каждый год, я публикую фото со своим отцом в кимоно. Традиция… Что я могу сказать — 2019-й был тяжелым для меня, но самое важное, что в конце года я могу сказать, что счастлива! Большая благодарность людям, которые были со мной и поддерживали меня. Это очень много значит для меня. Надеюсь, что 2020-й будет успешным для меня и подарит много ярких моментов», — написала спортсменка на своей странице в Instagram, прикрепив веселое фото.

Отметим, что в 2019-м Билодид победила на II Европейских играх в Минске, а в также стала сильнейшей на чемпионате мира в Токио.

У мужчин тройка лидеров в аналогичном рейтинге выглядит следующим образом: аргентинский футболист Лионель Месси (13,11%), кенийский легкоатлет Элиуд Кипчоге (12,01%) и испанский теннисист Рафаэль Надаль (9,38%).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Дарья Билодид будоражит сеть огненными фото в ярко-красном комбинезоне.

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