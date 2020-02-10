- 12:24 В Украине назвали потери "Нафтогаза" в результате аннексии Крыма
- 12:23 Онкобольная Алла Мазур выступила с новым заявлением
- 12:14 Четверо рыбаков провалились под лед: один скончался
- 12:01 Курс доллара может опуститься ниже 24 гривен: когда это произойдет
- 12:00 Телеведущая на росТВ взорвалась смехом из-за слов о льготах для россиян
- 11:45 Ветер и мокрый снег: синоптик рассказала о погоде 11 февраля
- 11:45 Самый большой в мире фейерверк весом более тонны запустили в США: впечатляющее видео
- 11:34 Звезда «Тоттенхэма» неудачно пошутил о коронавирусе и нарвался на серьезные проблемы
- 11:33 Спецтариф на электроэнергию из мусора: как Казахстан привлекает инвесторов
- 11:27 Пассажиры самолета во Львове устроили драку из-за задержки рейса
- 11:25 Минобороны пока не будет отказываться от "некачественных" бронежилетов
- 11:24 Настя Ивлеева оригинально высмеяла обладательниц длинных ногтей
Майор ВСУ, которого наказали за критику Зеленского, попал в госпиталь и сделал новое заявление
Майор ВСУ Роман Ковальов, которого руководство наказало за публичную критику президента Украины Владимира Зеленского, попал в госпиталь.
Об этом офицер сообщил в социальных сетях, отметив, что постоянное нервное напряжение привело к ухудшению состояния его здоровья.
«По имеющейся у меня информации, Офис президента и лично Владимир Александрович Зеленский обратили внимание на мое дело и требуют от военного руководства ВСУ показательно наказать „зарвавшегося майора“, чтобы показать всем военным их место! Все генералы, которые задействованы в моей травли, именно сейчас решают свои карьерные вопросы: кто-то идет на повышение, кто-то спасается от сокращения, а кто-то хочет „хорошо“ выйти на пенсию», — пишет Ковальов и добавляет, что его хотят назначить на должность с понижением, «что, согласно уставу является одним из самых тяжелых наказаний для военного и особенно офицера».
При этом майор добавил, что вмешательство в дело высшего руководства страны переводит его в политическую плоскость.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», майор из оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск заявлял о нарушении его права на свободу слова и собирается подавать в суд.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»