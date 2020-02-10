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Украина

Майор ВСУ, которого наказали за критику Зеленского, попал в госпиталь и сделал новое заявление

11:00 10 февраля 2020 1178
Роман Ковальов
Инф. «ФАКТОВ»

Майор ВСУ Роман Ковальов, которого руководство наказало за публичную критику президента Украины Владимира Зеленского, попал в госпиталь.

Об этом офицер сообщил в социальных сетях, отметив, что постоянное нервное напряжение привело к ухудшению состояния его здоровья.

«По имеющейся у меня информации, Офис президента и лично Владимир Александрович Зеленский обратили внимание на мое дело и требуют от военного руководства ВСУ показательно наказать „зарвавшегося майора“, чтобы показать всем военным их место! Все генералы, которые задействованы в моей травли, именно сейчас решают свои карьерные вопросы: кто-то идет на повышение, кто-то спасается от сокращения, а кто-то хочет „хорошо“ выйти на пенсию», — пишет Ковальов и добавляет, что его хотят назначить на должность с понижением, «что, согласно уставу является одним из самых тяжелых наказаний для военного и особенно офицера».

При этом майор добавил, что вмешательство в дело высшего руководства страны переводит его в политическую плоскость.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», майор из оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск заявлял о нарушении его права на свободу слова и собирается подавать в суд.

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