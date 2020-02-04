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Офицер ВСУ, призвавший Зеленского уйти, подаст в суд из-за преследования (видео)
Майор из оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск Роман Ковальов, которому за критику президента Украины Владимира Зеленского в социальных сетях объявили строгий выговор, будет обращаться в суд.
Ковальов на своей страничке в соцсетях опубликовал видеообращение и рассказал, что давление на него со стороны руководства усилилось. По его словам, также давят и на его сослуживцев, чтобы те дали на военнослужащего негативную характеристику.
«Каждый день хожу к полковникам в кабинеты на беседы. До сих пор нет решения о дальнейшей службе. Военнослужащий — не раб, у него есть права, в том числе и на свободу слова», — говорит Роман Ковальов и добавляет, что будет обращаться в суд, чтобы доказать свою правоту.
«Зачем?» — спрашивают некоторые полковники. Чтобы моя страна не скатилась в смутные времена, когда за слово можно было уехать в края, откуда не возвращаются. Чтобы наши дети не почувствовали на себе тот тоталитарный режим… Именно за это последние шесть лет мы и воюем. Честь имею. Слава Украине", — говорит офицер ВСУ.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в январе 2020 года Ковальов на своей страничке в соцсетях опубликовал пост, в котором высказал свое суждение о действиях Зеленского и призвал его уйти с поста президента.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..