Получивший выговор за критику Зеленского офицер может обратиться в суд

Украина

Майор ВСУ Роман Ковальов, которому объявили строгий выговор из-за критики президента Украины Владимира Зеленского в социальных сетях, считает наказание незаконным и оставляет за собой право обратиться в суд.

Об этом офицер написал на своей страничке в Facebook. «Действительно, 14 января 2020 года я, находясь в отпуске, написал пост, в котором высказал свое суждение о действиях выбранного президента и призвал его уйти. Ни один закон Украины не запрещает мне этого делать», — пишет Роман Ковальов и добавляет: «Что касается приказа о моем наказании, то я считаю его незаконным и нарушающим мои права и свободы, и посему я оставляю за собой право обратиться в суд».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинцы раскритиковали новогоднее обращение президента Зеленского к гражданам Украины.

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