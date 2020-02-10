Звезда «Тоттенхэма» неудачно пошутил о коронавирусе и нарвался на серьезные проблемы (фото)

Спорт

23-летний полузащитник лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли, трансферная стоимость которого, по данным Transfermarkt, оценивается в 90 млн евро (второй показатель в команде после Харри Кейна), угодил в громкий скандал.

Футболист позволил себе несколько высказываний в сетях по поводу коронавируса — смертельно опасной болезни, количество жертв которой стремительно приближается к тысячи. В частности, Алли опубликовал в Snapchat несколько видео. Одно из них футболист подписал «Корона чтооо? Пожалуйста, слушайте со звуком», при этом сам Деле сидит в маске, а на заднем плане слышен разговор мужчин с азиатским акцентом. На втором Алли снял мужчину азиатской внешности, после чего перевел камеру на антисептическое средство, после чего написал: «Этому вирусу нужно быть быстрее, чтобы достать».

Посты футболиста вызвали шквал критики и обвинений в расизме, что заставило игрока приносить публичные извинения. «Я жалею, что выложил эти видео. Я немедленно удалил их после того, как понял, что это может кого-то задеть. Я ни в коем случае не хотел этого. Я приношу искренние соболезнования тем, кого обидели выложенные мной видео», — написал Алли.

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Отметим, что полузащитник провел в нынешнем сезоне за свой клуб во всех турнирах 28 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 4 голевые передачи, а также вышел со сборной Англии в финальную часть Евро-2020. «Тоттенхэм», в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов дошедший до финала, где уступил «Ливерпулю» (0:2), в нынешнем сезоне занимает пока лишь шестое место в премьер-лиге и готовится к противостоянию с немецким «Лейпцигом» в 1/8 финала самого престижного клубного турнира Европы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что этап Формулы-1, который должен был пройти в Шанхае, отменили из-за эпидемии коронавируса.

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