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Шоу-бизнес

Настя Ивлеева оригинально высмеяла обладательниц длинных ногтей (видео)

11:24 10 февраля 2020 60
Настя Ивлеева
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Известная телеведущая и блогер Настя Ивлеева, удивившая кардинальной сменой имиджа и став роковой брюнеткой, оригинально высмеяла любительниц длинных ногтей. С юмором она показала, как же тяжело приходятся иногда женщинам в быту. Настя на себе ощутила, как неудобно жить с огромными ногтями: трудно взять в руки телефон, намазать крем на лицо.

«Посвящается девочкам с длинными ногтями и мастерам маникюра. Я и длинные ногти — никогда», — написала Настя под видео, ставшее вирусным.

В комментариях женщины поддержали Настю, но заявили, что ради красоты проходят ежедневные испытания.

«Непростой квест», «Еще монетку невозможно взять, колготки надеть, линзы в глаза вставить», — пишут под видео.

Ролик оценил и юморист Максим Галкин, с которым Настя сняла фильм «Поездатый Новый год». Он считает, что с видео про женские будни нужно принимать участие в кинофестивале.

Ранее Ивлеева рассмешила сеть забавным видео по дороге в баню.

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