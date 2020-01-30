Не узнать: Настя Ивлеева стала роковой брюнеткой (фото)

Шоу-бизнес

Популярная блогер и телеведущая Настя Ивлеева, снявшая смешной мини-фильм «Поездатый Новый год» с Максимом Галкиным и Пугачевой, снова удивила поклонников. Не успели они привыкнуть к ее образу цыпочки, когда Настя предстала с желтыми волосами, как она снова кардинально изменила имидж. Ивлеева опубликовала на своей странице в Instagram новые фото, на которых позирует с короткой стрижкой в образе роковой брюнетки.

Настя не стала уточнять, подстриглась она или использовала парик.

Удивленные подписчики Насти в комментариях не сдерживают эмоций, порой выражаясь нецензурно. Также ее сравнивают с актрисой Моникой Беллуччи, называют «черным лебедем» и «женщиной вамп».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Вера Брежнева удивила новым образом. А телеведущая Леся Никитюк позабавила образом в стиле ретро.

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