- 17:05 КамАЗ с удобрениями перевернулся и заблокировал движение по трассе Одесса — Рени
- 17:03 Адвокаты объяснили подвох в приостановке расследования дела украинских моряков в России
- 16:57 «Это обида и злость»: Остапчук отреагировал на скандальное интервью жены о разводе
- 16:55 Нобелевский комитет больше не считает Ивана Франко русским
- 16:50 Украинский боксер получил длительную дисквалификацию за укус соперника
- 16:41 По всей Украине проходят акции протеста профсоюзов: что требуют
- 16:17 Провокация с пророссийскими билбордами в Киеве: полиция задержала подозреваемых
- 16:16 Бывшего крымского депутата посадили на 12 лет за госизмену
- 16:08 Самые больше пробки в Киеве — в четверг вечером: составлена карта пиковых заторов
- 16:02 Не узнать: Настя Ивлеева стала роковой брюнеткой
- 16:01 Власть манипулирует законами о рынке земли, труде и адвокатской монополии, — нардеп
- 15:43 Родила и спрятала в шкафу: под Херсоном чудом спасли новорожденного ребенка 17-летней студентки
Не узнать: Настя Ивлеева стала роковой брюнеткой (фото)
Популярная блогер и телеведущая Настя Ивлеева, снявшая смешной мини-фильм «Поездатый Новый год» с Максимом Галкиным и Пугачевой, снова удивила поклонников. Не успели они привыкнуть к ее образу цыпочки, когда Настя предстала с желтыми волосами, как она снова кардинально изменила имидж. Ивлеева опубликовала на своей странице в Instagram новые фото, на которых позирует с короткой стрижкой в образе роковой брюнетки.
Настя не стала уточнять, подстриглась она или использовала парик.
Удивленные подписчики Насти в комментариях не сдерживают эмоций, порой выражаясь нецензурно. Также ее сравнивают с актрисой Моникой Беллуччи, называют «черным лебедем» и «женщиной вамп».
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Вера Брежнева удивила новым образом. А телеведущая Леся Никитюк позабавила образом в стиле ретро.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!