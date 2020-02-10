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Бой Усика под угрозой срыва: что происходит
Украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик (17 побед, 13 из них — нокаутом), на днях устроивший публичную перепалку с ветераном АТО и назвав того ослом, не выйдет в ринг в ближайшие месяцы. Ожидалось, что свой следующий бой наш соотечественник проведет против британца Дерека Чисоры в марте-апреле, но поединок будет сдвинут по времени из-за травмы Александра.
«Усику нужно время, чтобы долечить его левый локоть. Мы не были уверены, что он будет готов к марту, но к маю он должен уладить все вопросы по здоровью», — сказал промоутер боксера Эдди Хирн.
Напомним, что свой дебютный поединок в супертяжелом дивизионе наш соотечественник должен был провести в конце мая против камерунца Карлоса Такама, но бой был отменен из-за травмы бицепса у Александра. В итоге, залечив повреждение, в октябре техническим нокаутом победил американца Чазза Уизерспуна.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинец Виктор Выхрист успешно дебютировал в профессионалах, «вырубив» своего соперника уже на 43-й секунде.
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