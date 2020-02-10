24.39 / 24.62 26.67 / 27.04
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Бой Усика под угрозой срыва: что происходит

13:10 10 февраля 2020 240
Александр Усик
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик (17 побед, 13 из них — нокаутом), на днях устроивший публичную перепалку с ветераном АТО и назвав того ослом, не выйдет в ринг в ближайшие месяцы. Ожидалось, что свой следующий бой наш соотечественник проведет против британца Дерека Чисоры в марте-апреле, но поединок будет сдвинут по времени из-за травмы Александра.

«Усику нужно время, чтобы долечить его левый локоть. Мы не были уверены, что он будет готов к марту, но к маю он должен уладить все вопросы по здоровью», — сказал промоутер боксера Эдди Хирн.

Напомним, что свой дебютный поединок в супертяжелом дивизионе наш соотечественник должен был провести в конце мая против камерунца Карлоса Такама, но бой был отменен из-за травмы бицепса у Александра. В итоге, залечив повреждение, в октябре техническим нокаутом победил американца Чазза Уизерспуна.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинец Виктор Выхрист успешно дебютировал в профессионалах, «вырубив» своего соперника уже на 43-й секунде.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Голос країни судьи

Слезы Кароль и поражение Каменских: подробности самого напряженного эфира "Голосу країни"

женщина упала в яму в Киевском районе Одессы

В Одессе женщина с детской коляской провалилась в трехметровую яму (фото)

Зимняя война

В Зимнюю войну многие советские солдаты в Финляндии замерзали насмерть, ни разу не побывав в бою

Анастасия Заворотнюк и Юлия Началова

Мороз по коже: в сети опубликовали уникальное видео объятий Анастасии Заворотнюк и Жанны Фриске

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер