Украинский боксер ушел в профессионалы и стал Фаустом (фото)

Спорт

27-летний украинский боксер Виктор Выхрист, выступающий в супертяжелом весе, подписал профессиональный контракт с немецкой промоутерской компанией EC Boxing Promotion.

Об этом сообщили сами промоутеры на своем сайте. Отмечается, что боссы компании долгое время следили за почти двухметровым гигантом, и называют уроженца Светловодска, что в Кировоградской области, «следующим Владимиром Кличко».

«Я счастлив быть здесь, в прекрасном городе Гамбурге. Я советовался со своей семьей после того, как поступило появилась возможность подписать контракт с EC Boxing Promotion, но предложение было настолько ошеломляющим, что мы решили сделать этот шаг. Я очень польщен тем, что меня сравнивают с Владимиром Кличко. Но это также стимул работать еще более усердно, чтобы в какой-то момент стать даже лучше, чем он», — отметил украинец на первой пресс-конференции в качестве профессионального боксера.

Примечательно, что новую ступень в своей карьере боксер будет покорять под псевдонимом — теперь он будет выступать под псевдонимом Виктор Фауст. Когда состоится бой украинца в качестве профессионала, промоутеры обещают объявить уже в ближайшее время.

Напомним, что Выхрист стал чемпионом Европы в 2017 году в Харькове, а в 2019-м выиграл II Европейские игры в Минске. Во Всемирной боксерской серии, выступая за команду «Украинских атаманов», провел четыре боя, три из которых выиграл.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Александр Усик проведет свой следующий бой 28 марта в Лондоне.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter