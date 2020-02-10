Не угрожала Зеленскому, а давала совет: Звиробий мощно выступила в суде

Украина

Военнослужащая Маруся Звиробий (Елена Беленькая), которую вместе с народным депутатом Украины Софией Фединой подозревают в «угрозах» президенту Украины Владимиру Зеленскому, на судебном заседании в Печерском райсуде Киева заявила, что не угрожала главе государства.

«Я готовлю людей к тому, чтобы выжить. Это к тому разговору, который был у меня о президенте. Как инструктора, который объяснит, почему нужно носить каску, бронежилет и не надевать голубую рубашку», — цитирует Марусю Звирибой «Украинская правда». Что же касается уголовного производства, то, по ее словам, сторона обвинения просто «шьет дело».

«Мы с Софией не договаривались предварительно угрожать президенту. То, что сейчас происходит, означает, что тот, кто предварительно договорится сделать стрим на любую тему, должен учитывать, что он уже ходит под статьей. Выбор темы отвечал времени, когда мы это записывали», — отметила она и добавила: «Господин Рябошапка, генпрокурор наш драгоценного, заявил, что мы опасны тем, что нас много людей слушают и смотрят … То есть каждый блогер, которого смотрит много людей, уже подпадает под дело».

Она, в частности, вспомнила фильм «Слуга народа» с участием нынешнего главы государства: «Когда нашего нынешнего президента смотрели миллионы, а не как меня десятки тысяч, — и он то хоронил Порошенко, то расстреливал Верховную Раду, у нас была демократия и свобода слова. И на этой свободе слова этот Зеленский стал президентом. А теперь за такие же действия, и даже меньше (я не угрожала никому), он хочет закрутить гайки военнослужащим».

Маруся Звиробий, вспомнив общение Зеленского с ветеранами в районе тогда еще запланированного разведения войск у Золотого, добавила: «Я не просто не отступлю, я буду вашего работодателя уничтожать за то, что он меня не послушал … Это его право, конечно, не слушает военнослужащих. Мы имеем погибших и раненых значительно больше на том участке, где он хамил ветеранам, которые его об этом предупреждали, что нельзя войска отводить… Случилось так, как я говорила. А сейчас ему надо еще войска отводить. Мы не дадим отводить войска. То, о чем мы говорили, уже произошло — на наших позициях закрепились российские войска. Что мы будем с этим делать, или со мной?»

Обращаясь к стороне обвинения, военнослужащая заявила, что прокуроры «топят своего работодателя»: «Вы каждым моим делом, на каждом моем заседании, будете своими руками топить Зеленского. Каждая мое дело будет иметь такой выхлоп, что вы утопите его своими руками. И я рекомендую вам дело не шить, а закрыть его».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после обысков в ее доме, Маруся Звиробий побывала на допросе в Государственном бюро расследований и подала заявление о подлоге на бывшего тогда руководителем ГБР Романа Трубу.

Фото из Facebook Александра Корчинского.



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