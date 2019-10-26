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Зеленский внезапно приехал к добровольцам в Золотое: в сеть попало скандальное видео
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на позиции украинских добровольцев в районе населенного пункта Золотое, где запланировано разведение сил и средств. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала «Последний блокпост #Нет капитуляции».
«Зеленский приехал к добровольцам в Золотое. Серьезный разговор об отводе и фронт», — говорится в сообщении Telegram-канала.
К сожалению, не со всеми бойцами у президента сложился разговор. Один из бойцов по имени Денис спросил у Зеленского, планирует ли он встретиться с участниками акции «Ні капітуляції», однако президент грубо отверг предложение.
Между главой государства и добровольцем состоялся следующий диалог:
Доброволец: По всей Украине были акции.
Зеленский: Где?
Доброволец: В Николаеве губернатор там вышел, чтобы передать вам сообщение, что люди, которые собирались на эти акции «Нет капитуляции», хотят конструктивно с вами пообщаться. Ваши обещания мы все слышали. Мы бы хотели это все обсудить, не формилизировать, чтобы потом не было как у Петра Алексеевича.
Зеленский: Ты со мной хочешь формализировать отношения?
Доброволец: Меморандумы…
Зеленский: Я с тобой?
Доброволец: Не я с вами, а все люди, которые в этом процессе, которые болеют за Украину.
Зеленский: Ты о чем сейчас? Какая капитуляция? Я пришел, тебе сказал, оружие убери, а ты переводишь стрелки.
Доброволец: Я вам второй момент говорю. Я вас услышал и сказал…
Зеленский: Ты мне вообще не можешь никаких ультиматумов озвучивать. Ты меня не понял. Нам зайти оружие забрать? Я не понимаю, чем мы сейчас закончим, пацаны.
Доброволец: Мы нормально общаемся. Никто вас не…
Зеленский: Не что?
Доброволец: Вам передали, что происходило в Украине.
Зеленский: Кто мне передал? Я ж говорю, ты мне скажи, кто.
Доброволец: Так я же вам говорю, по Украине были акции!
Зеленский: Денис, по Украине вчера прошел дождь. Где акции, кто мне что передал? Говори, давай.
Доброволец: Я ж вам говорю, люди хотят встречи с вами.
Зеленский: Какие люди? Фамилию ты мне можешь сказать или нет? Что ты все время весь день…
Доброволец: Поликанов, Кухарчук… Ну это по разным областям.
Другой доброволец добавил, что президенту передал письмо губернатор Николаевской области Александр Стадник.
Зеленский: Ну он мне передал. Я прочитаю.
Доброволец: Вы же спросили, что там было. Я вам рассказываю.
Зеленский: Послушай, я президент этой страны, мне 42-й год. Я ж не лох какой-то, я тебе пришел и сказал: оружие убери. Ты мне не переводи на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и переводишь меня на другую тему.
Доброволец: Какая другая тема? Мы уже с вами этот момент обсудили и я вам сказал, что еще один момент.
Зеленский: Я услышал, что окей и все. Ты мне скажи «ок» и все.
Как писали «ФАКТЫ», Украина ведет подготовку к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского на Донбассе, которое сорвалось из-за обстрелов и протестных акций. Как сообщил ранее Зеленский, разведение сил произойдет рано или поздно.
О событиях последнего времени, в том числе вопросе урегулирования на Донбассе, «ФАКТЫ» поговорили с известной писательницей и поэтессой Оксаной Забужко, которую называют одним из моральных авторитетов нации. Ознакомиться с ее мнением можно в материале «ФАКТОВ»: Мир на условиях Путина станет для Украины самоубийством, — Оксана Забужко.
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