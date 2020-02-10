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Украина

Суд избрал меру пресечения Марусе Звиробий

14:48 10 февраля 2020 500
Маруся Звиробий
Инф. «ФАКТОВ»

Печерский районный суд Киева принял решение о мере пресечения военнослужащей Маруси Звиробий, которой инкриминирую «угрозы президенту»  — личное обязательство с ношением электронного браслета, сдачей загранпаспорта и запретом выезда за границы Киевской области. Срок — до 9 апреля

«Новая система власти хочет шоу. Будем делать шоу. Я была на всех судах, которые сейчас идут — Шеремет, Грищенки… Вся Украина сделала для себя выводы. Мы попали в тоталитарное государство, где правоохранители — наемники системы и где система будет закрывать без доказательств.

Я как военнослужащая ВСУ принимаю этот бой. Если меня лично боится Зеленский и считает, что меня можно посадить за предупреждение, я выем ему мозг. Пусть это тоже как-то квалифицируют.

Я не боялась российских оккупантов. Со мною побратимы и адвокаты, которые с 2014 года воевали в Песках Донецкой области. Моя команда — команда образа 2014 года. Кто не помнит, кто были эти люди, то вы их увидите. Они без ничего стали на защиту своей страны. Покажу в этом деле, как следует себя вести, когда твое государство уничтожают.

Уклонисты сейчас пытаются нивелировать всю работу ветеранов. Я вижу это дело так. И не позволю это сделать", — заявила после судебного заседания Маруся Зиробий и пообещала «подтянуть» Европу.

Адвокат, в свою очередь, отметил, что судья удовлетворил все ходатайства прокурора полностью: «Видим, что такое процессуальное обязательство — чрезмерное. Мы будем готовить апелляцию. Примут ли ее к рассмотрению — еще вопрос. Мы в этом деле видим фальсификации».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Маруся Звиробий и народный депутат Украины София Федина записали резкое видеообращение после общения Зеленского с ветеранами АТО в районе Золотого. Именно оно стало основанием открытия уголовного производства.

Фото из Facebook Дмитрия Корчинского.

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