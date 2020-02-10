Стиль жизни

Салат «Тиффани» и панна-котта: легкие рецепты на Валентинов день (фото)

День святого Валентина — один из самых любимых праздников. Приятные слова, подарочки, романтический ужин — все это счастливые моменты.

Кто-то идет отмечать праздник в ресторан. Многие же планируют удивить любимого человека своими произведениями кулинарного искусства дома. Важно заранее продумать меню, купить нужные продукты. Готовить надо обязательно в хорошем настроении, с любовью. Тогда блюда получатся особо вкусными и красивыми. И, конечно, важно выбирать проверенные рецепты. Ведь иначе может получиться совсем не то, что хотелось бы. Какие блюда можно приготовить на Валентинов день, «ФАКТАМ» рассказала кулинар из Кривого Рога Элла Иванова. (ранее она поделилась с ФАКТАМИ легкими рецептами блюд для тех, кто хочет похудеть.)

— День влюбленных — это особенный день, — говорит Элла Иванова. — И вы можете его сделать запоминающимся. Немного внимания, доброты и любви — вот и все, что нужно. Ведь это так приятно, когда тебя любят и ждут, когда для тебя стараются. Думаю, мои рецепты сделают ваш праздник еще и вкусным.

— Какой салат порекомендуете приготовить?

— Салат «Тиффани» — с добавлением куриного мяса, сыра, миндальных орехов и винограда. Это просто волшебное сочетание.

Салат «Тиффани» Ингредиенты 200 г куриного филе 2 яйца 100 г сыра 30 г миндаля 300 г винограда без косточек 150 г майонеза Соль и специи по вкусу



Миндаль обжариваем и натираем на мелкой терке. Яйца отвариваем, нарезаем мелкими кубиками. Куриное филе маринуем в специях, обжариваем и нарезаем. Сыр натираем на терке. Теперь нам осталось собрать салат. Немного майонеза, куриное мясо, миндаль, майонез, яйца, сыр, майонез — такая последовательность. Сверху выкладываем виноград и оставляем в прохладном месте.

Салат «Тиффани» красивый и вкусный (фото из альбома Эллы Ивановой)

— Можно представить, как вкусно.

— Даже бутерброд может быть деликатесным. Например, с тунцом.

Бутерброды с тунцом Ингредиенты 1 банка консервированного тунца Черный хлеб 1 столовая ложка майонеза или йогурта 100 г плавленного сыра 2 яйца 50 г твердого сыра Соль Зелень 50 г зеленого лука Яйца отвариваем и натираем на мелкой терке. Плавленный сыр натираем на крупной терке, а твердый — на мелкой. Хорошо все перемешиваем, добавляем зеленый лук, майонез. Выкладываем на хлеб, добавляем зелень. Это просто, быстро, красиво. Приятного аппетита!

Бутерброды с тунцом можно приготовить очень быстро (фото из альбома Эллы Ивановой)

— Что же подать на горячее?

— Нежное утиное филе в цитрусовом маринаде. Мясо утки очень ароматное, важно уметь его правильно приготовить.

Утиное филе в цитрусовом маринаде Ингредиенты Утиное филе Для маринада Розмарин Масло оливковое Апельсин Половина лимона Соевый соус Перец Соль Сахар Лук Чеснок Утиное филе промываем, обсушиваем. Делаем маринад, соединяя все ингредиенты. Маринуем утку не меньше 2−3 часов, можно больше. Делаем надрезы и обжариваем утку со всех сторон, поместив на сухую холодную сковородку. Запекаем в духовке 5 минут. Даем отдохнуть 10 минут. Филе готово!

Нежное утиное филе восхитительно! (фото из альбома Эллы Ивановой)

— А что посоветуете приготовить на десерт?

— Нежную панна-котту со вкусом персика и лимона. Персики можно заменить любой замороженной ягодой.

Панна-котта Ингредиенты 500 г молока 10 г желатина 10 г ванильного сахара 130 г консервированных персиков Цедра лимона Сок половинки лимона Куркума В желатин надо добавить 50 г холодной воды и оставить для набухания. Соединяем молоко, ванильный сахар, куркуму, цедру лимона. Немного прогреваем, но не кипятим. Добавляем желатин и хорошо размешиваем. Измельчаем персики с лимонным соком. Добавляем немного молочной массы с желатином. Заливаем молочную часть и охлаждаем. Потом добавляем персиково-лимонный слой. Охлаждаем. Это просто и вкусно!

Панна-котта с персиками и лимоном – настоящий деликатес (фото из альбома Эллы Ивановой)

— Многие любят безе. Как его приготовить?

— Готовится безе очень легко. Главное — четко следовать рецептуре и соблюдать технологический процесс. Понадобятся лишь два ингредиента — сахар и белок. На 100 г белка берется 200 г сахара.

Безе Ингредиенты 200 г белка 400 г сахара Самое главное — тщательно отделить белок от желтка. Емкость, в которой будете взбивать, должна быть идеально чистой. Белок хорошо охлаждаем перед взбиванием. Соединяем белок и сахар, ставим на водяную баню. Доводим до 75 градусов, постоянно помешивая. Снимаем емкость с водяной бани. Взбиваем до «твердых пиков». Отсаживаем на пергаментную бумагу при помощи кондитерского мешка. Ставим в разогретую до 120−130 градусов духовку. Как только безе легко отходит от пергамента, выключайте духовку. Сушим безе на протяжении 40−60 минут до готовности. Оставляем в выключенной духовке остывать.

Чтобы безе получилось, нужно четко следовать рецепту (фото из альбома Эллы Ивановой)

— Также оригинальным лакомством являются конфеты из сгущенного молока по бразильскому рецепту. Конечно, его нельзя назвать диетическим, но в праздник съесть вкусную конфету, думаю, можно себе позволить.

Конфеты из сгущенки Ингредиенты 350 г сгущенного молока 6 г какао 30 г сливочного масла Шоколад и какао для оформления В кастрюлю с толстым дном выливаем сгущенное молоко. Добавляем хорошее натуральное несладкое какао. Добавляем масло — желательно 82,5 процента жирности. Доводим нашу массу до кипения и увариваем до загустения. На пищевую пленку насыпаем какао и тертый шоколад, в середину выкладываем нашу массу. Заворачиваем, как конфету трюфель, и фиксируем фольгой. Даем нашим конфетам застыть. И приятного аппетита!

Конфеты со сгущенкой по бразильскому рецепту никого не оставят равнодушным (фото из альбома Эллы Ивановой)

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в Валентинов день?

— Счастья и взаимной любви! Пусть все у вас будет хорошо!

Элла Иванова: «Думаю, мои рецепты сделают ваш праздник еще и вкусным» (фото из альбома Эллы Ивановой)

Ранее необычными рецептами вкусных блюд, которые можно приготовить ко Дню влюбленных, с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Казахстана Гульназ Наби.

А о тонкостях создания красивых праздничных десертов, «ФАКТАМ» рассказала известный кондитер из Чернигова Валентина Веревкина.

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