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Происшествия

В Киеве штормовой ветер повредил известный ТРЦ: фото с места ЧП

15:17 10 февраля 2020 324
Разбитое стекло
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве сильный ветер стал причиной падения стеклянной панели, упавшей со второго этажа торгово-развлекательного центра.

Как сообщает «dtp.kiev.ua», ЧП произошло на столичном бульваре Перова, где сильным порывом ветра со второго этажа ТРЦ «Квадрат» вырвало конструкцию. К счастью, в этот момент в районе падения стеклянной панели не было прохожих.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Львовской области под порывами шквального ветра упали деревья, перегородившие железнодорожные пути. Из-за чрезвычайного происшествия опоздали поезда № 357 Киев — Рахов, № 146 Ужгород — Львов, а также несколько электричек.

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