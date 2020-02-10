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Украина

В Житомире анонсировали концерт мировой знаменитости из базы "Миротворца"

15:38 10 февраля 2020 273
Кевин Маккой
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как в Украину запретили въезд группе российских артистов, некоторые из которых являются фигурантами баз данных «Миротворца», в Житомире ждут певца, который также незаконно посещал Крым — бывшего солиста еродиско-группы Bad Boys Blue Кевина Маккойя.

Как сообщает «Радио Свобода», 10 февраля в житомирском Драматическом театре имени И. Кочерги запланирован его концерт.

Тем временем «Украинская правда» сообщает, что Кевин Маккой находится «на заметке» у пограничников. «Данное лицо находится у нас на контроле уже не первый год. У нас есть предварительная информация, что он мог незаконно посещать оккупированный Крым. Поэтому в случае его появления на государственной границе, информация будет проверена более детально и ему может быть отказано в пересечении границы и проставлен запрет въезда в нашу страну», — заявил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», СБУ запретила въезд в Украину российскому певцу Валерию Сюткину, который не единожды высказывался о «целесообразности» аннексии Крыма

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