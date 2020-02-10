Крымскотатарский телеканал ATR заявил о прекращении вещания: что происходит (видео)

Украина

Первому крымскотатарскому телеканалу ATR в очередной раз заблокировали финансирование и он запустил марафон #SaveATR — с эфирами без ведущих и гостей. Напомним, ранее о давлении заявили журналисты телеканала 1+1.

По информации журналистов, в 2019 году государство перечислило на счет телеканала средства государственной поддержки (15 млн гривен) 28 декабря, поэтому ATR не смог их использовать и был вынужден был вернуть деньги государству.

Марафон #SaveATR начался в 16:30 10 февраля по киевскому времени. Одновременно осуществляется сбор средств для поддержки функционирования канала.

ATR возобновил вещание 17 июня 2015 года из Киева. Первый крымскотатарский телеканала стал доступен через спутник на всей территории Украины, включая оккупированный Крым.

Напомним, обыски на телеканале «1+1» состоялись как раз накануне важного голосования в Верховной Раде. Что сподвигло силовиков устроить обыски именно 5 февраля, читайте в статье «ФАКТОВ» «Привет» Коломойскому и Дубинскому: что стоит за обысками на «плюсах» и зачем это Зеленскому.

Также «ФАКТЫ» писали о неожиданной реакции президента Владимира Зеленского на обыски.

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