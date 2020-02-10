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Возвращенную по обмену известную пособницу боевиков "ДНР" бросили "на подвал" в Донецке
В «ДНР» не выпустили в Россию освобожденную в Украине в рамках «Большого обмена» спортсменку Дарью Мастикашеву (бывшая чемпионка Украины по тхэ-квон-до). Об этом в соцсети сообщил ее адвокат Валентин Рыбин.
По его словам, Мастикашева хотела покинуть «ДНР», однако на пункте пропуска «Успенка» сотрудники «МГБ» у нее потребовали некое разрешение. Его у женщины не было, поэтому ей пришлось вернуться в «санаторий» (читай — «подвал» МГБ ДНР).
Адвокат не выбирал выражений, комментируя действия боевиков, припомнив им смерти боевиков «Гиви», «Моторолы» и Захарченко.
В сети также отреагировали на неожиданный поворот в деле террористки, отметив, что «недореспублики» сами дают повод для ненависти.
Напомним, в декабре Красногвардейский районный суд Днепра утвердил сделку с подозреваемой в государственной измене Дарьей Мастикашевой. Взамен на признание своей вины суд пошел на освобождение женщины без конфискации имущества и прекращение уголовного преследования.
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