Ермак рассказал об "уважительных" отношениях с Богданом и "положительных" впечатлениях от Козака

Украина

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, которому приписывали ссору с руководителем Офиса президента Андреем Богданом, заявил, что у него уважительные рабочие отношения со всеми членами команды главы государства, в том числе и с Богданом.

«Мне кажется, это немного некорректная постановка вопроса. У нас нет никакой конкуренции, я пришел с президентом в команду, я работаю, непосредственно выполняя поручения президента. И я могу вам сказать, считаю это правильным и это моя позиция: у меня со всеми членами команды уважительные рабочие отношения», — сказал он в интервью телеканала «Украина 24», отвечая на вопрос о том, есть ли у него конфликт с Богданом.

Также Ермак отметил, что сейчас в СМИ распространяется много дезинформации, различных слухов и разговоров, что «иногда забавно читать о себе какие-то вещи».

Отвечая на вопрос о том, насколько едина команда Зеленского, Ермак привел пример последней встречи президента с фракцией «Слуги народа» накануне начала голосования по правкам в законопроект о рынке земли.

«Я в очередной раз увидел, что человеком, вокруг которого сегодня действительно собираются все силы и который является вот этим магнитом, является президент. Поэтому я вам могу сказать, что вокруг президента сегодня находятся те люди, которые действительно пришли с президентом, это разные люди, но их всех объединяет один человек. Это очень важно», — подчеркнул он.

Также Андрей Ермак прокомментировал встречу с заместителем главы администрации президента РФ Владимира Путина Дмитрием Козаком.

«Я встречался с Дмитрием Козаком, заместителем главы администрации Путина. В России он курирует украинские вопросы. Разговор был очень конструктивным, впечатления положительные», — сказал Ермак.

Напомним, что Андрей Ермак, согласно информации СМИ, отвечает в ОП за три международных направления, в частности, ведет два неофициальных формата переговоров с Россией.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, несмотря на «ровное» отношение Ермака к Богдану их позиции часто резко расходятся: так, по отношению к отставке Алексея Гончарука глава Офиса был против, помощник же президента предложил Зеленскому оценить ​​возможность ухода правительства.

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