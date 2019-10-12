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В Харькове всем миром спасали кота, просидевшего на дереве четыре дня (видео)
В Харькове четыре дня волонтеры спасали забравшегося на высокое дерево кота. Напомним, ранее в Харькове зоозащитники спасли чернобурую лису, которую собирались использовать в качестве тренажера для охотничьих собак.
О спасении кота с 18-метровой высоты сообщили представители службы «Порятунок тварин».
Чтобы достать животное, зоозащитники обращались к альпинисту, но у него не оказалось необходимого оборудования. Машина ГосЧС также не помогла — она не смогла проехать по узким лесным тропам. Не помогла и вышка энергокомпании — 17 метров оказалось недостаточно, а машина с большей вышкой могла перевернуться из-за рельефа местности.
Решение нашел альпинист, который спилил верхушку сосны. Животное приземлилось и сразу убежало в растущие рядом кусты.
Осмотрев кота, специалисты пришли к выводу, что у него шок и обезвоживание. Спасенного котенка неугомонные волонтеры назвали Форестом. Сейчас для него ищут семью.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Запорожье пенсионерка спасла щенка, которого дети-садисты пытались закопать заживо.
Напомним, 15 сентября в Киеве и других крупных городах Украины прошли Марши в защиту животных. Участники акции поднимали самые острые проблемы, с которыми приходится сталкиваться — безнаказанность догхантеров, браконьерство, уничтожение краснокнижной фауны.
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