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Люди и звери

В Харькове всем миром спасали кота, просидевшего на дереве четыре дня (видео)

11:31 12 октября 2019 239
кот на дереве
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове четыре дня волонтеры спасали забравшегося на высокое дерево кота. Напомним, ранее в Харькове зоозащитники спасли чернобурую лису, которую собирались использовать в качестве тренажера для охотничьих собак.

О спасении кота с 18-метровой высоты сообщили представители службы «Порятунок тварин».

Чтобы достать животное, зоозащитники обращались к альпинисту, но у него не оказалось необходимого оборудования. Машина ГосЧС также не помогла — она не смогла проехать по узким лесным тропам. Не помогла и вышка энергокомпании — 17 метров оказалось недостаточно, а машина с большей вышкой могла перевернуться из-за рельефа местности.

Решение нашел альпинист, который спилил верхушку сосны. Животное приземлилось и сразу убежало в растущие рядом кусты.

Осмотрев кота, специалисты пришли к выводу, что у него шок и обезвоживание. Спасенного котенка неугомонные волонтеры назвали Форестом. Сейчас для него ищут семью.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Запорожье пенсионерка спасла щенка, которого дети-садисты пытались закопать заживо.

Напомним, 15 сентября в Киеве и других крупных городах Украины прошли Марши в защиту животных. Участники акции поднимали самые острые проблемы, с которыми приходится сталкиваться — безнаказанность догхантеров, браконьерство, уничтожение краснокнижной фауны.

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