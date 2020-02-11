Украина

В "Нафтогазе" предложили начать измерять потребление газа в килокалориях: чем это выгодно потребителю

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, допустивший ранее прямые поставки газа из РФ, предложил измерять потребление голубого топлива не в кубах, а в килокалориях. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает «РБК-Украина».

«Мы сегодня говорили с представителями регулятора… о переходе на энергетические единицы. Надо прекратить потреблять газ в кубах, а начать потреблять его, как во всем цивилизованном мире, в килокалориях», — сказал он.

Коболев отметил, что переход на учет потребления газа в энергетических единицах позволит снять вопрос качества газа, на который жалуются потребители.

«Если состоится переход на учет газа в энергетических единицах, не будут возникать вопросы о морозном коэффициенте, о калорийности топлива, о вопросе качества газа», — сказал он.

Также глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев прогнозирует существенное падение цены на газ летом.

Напомним, что 28 января НАК «Нафтогаз Украины» по новой формуле установил оптовую цену на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других потребителей по ПСО в январе 2020 года на уровне 4,65 грн за кубометр. Таким образом, по сравнению с декабрем 2019 года (4,277 грн за кубометр) цена выросла на 8,7%.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что получателям субсидий поставят новые газовые котлы.

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