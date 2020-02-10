Украина может напрямую закупать газ у России: раскрыты детали

Украина

Россияне могут поставлять «голубое» топливо какой-либо украинской компании, если выполнят требования недавно созданного оператора ГТС и если такие поставки не запретят в Украине.

Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев. В то же время он отметил, что в украинско-российском контракте на транспортировку газа, текста которого, кстати, до сих пор нет в открытом доступе, прямые поставки газа из Россию в Украину не заложены.

«В контракте об этом ничего нет. У нас контракт на транспортировку газа. При этом, в рамках существующего украинского регулирования, какая-то компания с российской стороны, например, „Газпром“, может прийти к оператору ГТС и сказать, что хочет забронировать мощности для входа в Украину с поставкой какой-то украинской компании», — отметил Андрей Коболев.

По его словам, если россияне выполнят все требования по финансовым гарантиям и обеспечению, у оператора не будет оснований им отказать. «Если только не будут приняты какие-то иные решения политические, правоохранительных органов или СНБО, которые запретят это делать. Такое окно в данный момент времени остается открытым», — добавил глава правления НАК.

На уточняющий вопрос корреспондента о том, есть ли стопоры для поставок газа из России, Андрей Коболев ответил: «По крайней мере, мне о таких стопорах сейчас неизвестно».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», НАК «Нафтогаз Украины» в рамках арбитражного процесса против России, готовит новый иск по потерям актива в аннексированном Крыму. Ущерб оценивается в 8 млрд. долларов.



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