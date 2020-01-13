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"Не хочет верить в неизбежное": муж Заворотнюк оказался на грани срыва после последних новостей об Анастасии
После сообщений о том, что Анастасию Заворотнюк выписали домой из-за бессмысленности лечения, а также по причине отсутствия денег у ее родных на завершение курса специальной терапии, вряд ли можно удивляться тому, что ее муж, 48-летний фигурист Петр Чернышев находится на грани нервного срыва.
Такое мнение высказала известный в РФ экстрасенс Юлиана Миляева, пишет сайт «Дни.ру».
«Петр Чернышов находится в состоянии сильной депрессии и эмоциональной усталости от диагноза Анастасии. Он не хочет верить в неизбежное и всеми силами старается сделать хоть что-то, чтобы спасти жену», — сказала Миляева.
Она также посоветовала Петру не изматывать себя, а, наоборот, постараться прийти в гармоничное состояние, потому что его энергетическое состояние также влияет и на состояние Анастасии, поскольку «муж и жена соединены друг с другом, как сообщающиеся сосуды, подпитывающие друг друга в сложные периоды».
Что касается самой Заворотнюк, то, к сожалению, парапсихолог не смогла порадовать поклонников артистки. По словам Юлианы Миляевой, источник жизни Анастасии угасает. Наступивший 2020 год будет сложным для всех людей, не говоря уже о тех, кто ослаблен болезнью.
«Энергии 2020 года, високосного, года смены десятилетия и начала нового 12-летия по восточному календарю, накладывают тройную энергетическую нагрузку. Для ослабленного и измотанного болезнью человека это практически как океан, который невозможно перейти», — сетует экстрасенс.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после того как российская актриса Анастасия Заворотнюк через своих родственников впервые за долгое время обратилась к поклонникам, они, похоже, решили «сдаться» и начали массово отписываться от ее блога.
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