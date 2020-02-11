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Украина

Метели и сильный ветер: синоптики предупредили о непогоде

7:24 11 февраля 2020 355
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Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 11 февраля, в Украине ожидается ветреная погода и осадки — дождь и мокрый снег, что станет следствием прохождения через страну атмосферного фронта.

Как прогнозируют в Укргидрометцентре, температура воздуха днем будет плюсовая — теплее на западе и на юге страны и несколько прохладнее на севере, востоке и в центре.

Так, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Ровенской, Львовской области и на Волыни — до +4+6 градусов, на юге — до +5+9 градусов. На остальной территории ожидается от +2 до +4 градусов тепла.

Метеорологи предупреждают, что на всей территории Украины ожидаются потенциально опасные погодные условия.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 11 февраля в горах Львовской области сохранится значительный — третий — уровень лавинной опасности.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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