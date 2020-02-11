- 08:12 Призыв в армию с 18 лет: в Минобороны сделали важное уточнение
- 08:05 Где смотреть онлайн «Динамо» (Киев) — «Динамо» (Загреб): расписание трансляций матча Юношеской лиги УЕФА
- 08:01 Молодая власть толкает нас к «совку», который они не видели, — известный медиаэксперт
- 07:51 Ветерана АТО избили за сделанное автохаму замечание
- 07:28 Самые красивые букеты на Валентинов день: модно и стильно
- 07:24 Метели и сильный ветер: синоптики предупредили о непогоде
- 07:05 Турция уничтожила сотню сирийских военных и тяжелую технику: что произошло
- 06:57 Анна Кошмал вернулась в сериал "Сваты": появились первые фото и видео со съемок нового сезона
- 06:45 Накопить себе на пенсию: что нужно знать о новой пенсионной системе в Украине
- 06:42 Есть ошибки и просчеты: Разумков прокомментировал работу Кабмина
- 06:25 Тает на глазах: последние фото мужа больной раком Заворотнюк ужаснули сеть
- 05:46 В "Нафтогазе" предложили начать измерять потребление газа в килокалориях: чем это выгодно потребителю
Метели и сильный ветер: синоптики предупредили о непогоде
Во вторник, 11 февраля, в Украине ожидается ветреная погода и осадки — дождь и мокрый снег, что станет следствием прохождения через страну атмосферного фронта.
Как прогнозируют в Укргидрометцентре, температура воздуха днем будет плюсовая — теплее на западе и на юге страны и несколько прохладнее на севере, востоке и в центре.
Так, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Ровенской, Львовской области и на Волыни — до +4+6 градусов, на юге — до +5+9 градусов. На остальной территории ожидается от +2 до +4 градусов тепла.
Метеорологи предупреждают, что на всей территории Украины ожидаются потенциально опасные погодные условия.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 11 февраля в горах Львовской области сохранится значительный — третий — уровень лавинной опасности.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...