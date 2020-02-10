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Ветер и мокрый снег: синоптик рассказала о погоде 11 февраля
Во вторник, 11 февраля, в Украине, как и в большинстве стран Европы, сохранится ветреная погода, а атмосферный фронт принесет на территорию нашей страны осадки — дождь и мокрый снег.
«Температура воздуха в Украине ожидается высокой — в течение дня + 1 + 6 градусов, на юге местами до +8 градусов. Даже ночью существенно потеплеет до нуля, разве что на востоке еще побудет морозно — до -3−8 градусов», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.
По ее словам фронт с осадками в течение суток будет проходить с запада на восток Украины.
«В Киеве осадки уже сегодня на подходе, 11 февраля дождь и мокрый снег ожидаются ночью и утром, а днем осадки прекратятся и прояснится. Вечером вновь ожидаются осадки», — сообщает синоптик.
В то же время ветер в столице днем во вторник немного утихнет. Температура воздуха ближайшей ночью до +2 градусов, 11 февраля днем — до +5 градусов.
«Погода сложная, внимательно следите за здоровьем, за уточнениями и развитием синоптических событий», — предупреждает Наталья Диденко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в минувшие выходные на Европу обрушились проливные дожди и штормовой ветер. Туристам рекомендовали воздерживаться от дальних путешествий, а авиакомпании предупреждали о возможных переносах рейсов.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».
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