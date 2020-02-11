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Украина

В Украине запустили горячую линию для жертв домашнего насилия: что об этом известно

9:59 11 февраля 2020 23
Домашний тиран
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине запустили «горячую линию» по предупреждению домашнего насилия. Номер 1547. Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет. Напомним, по оценкам ООН, проблема домашнего насилия суммарно обходится Украине в 209 млн долларов.

По его словам, проект запущен по новому принципу — на совместной платформе. Это позволило сэкономить около 25 млн гривен бюджетных средств, которые сначала планировали потратить на создание отдельного call-центра.

Дубилет отметил, что участие в проекте принимают первая леди Елена Зеленская, телеведущая Мария Ефросинина, Министерство социальной политики, Национальная полиция, Минздрав и Министерство образования и науки.

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В настоящее время линия работает в тестовом режиме, отметил Дубилет.

Напомним, в апреле 2019 года в Украине был вынесен первый в Украине приговор по статье о домашнем насилии. На скамье подсудимых оказался 57-летний житель города Вознесенска Николаевской области. Он стал домашним тираном для своей 80-летней матери. Мужчина был признан виновным по статье 126−1 Уголовного кодекса. В качестве наказания суд назначил один месяц ареста, однако после отбытия основного наказания мужчине придется пройти специальную коррекционную программу. Уклониться от этой программы чревато дополнительным наказанием — арестом до шести месяцев или ограничением свободы до двух лет.

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