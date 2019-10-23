Симптомы аппендицита могут появиться у ребенка, болеющего бронхитом или пневмонией, — врач

Прямая линия

У ребенка заболел живот. Родители пускают в ход известные «бабушкины» средства: прикладывают теплое полотенце, дают ромашковый или мятный чай, а если не помогает — обезболивающее. Однако самолечение может навредить. Если воспалился аппендикс, то тепло усилит воспаление, а обезболивающее сгладит симптомы. Как не пропустить аппендицит? Всегда ли нужна операция? Что делать, если малыш рождается с аномалией развития органов пищеварения? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответила детский хирург профессор кафедры детской хирургии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика, заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук Ольга Горбатюк. Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, как в Днепре едва не умер ребенок, у которого не сразу диагностировали аппендицит и несколько дней лечили кишечную инфекцию.

«При боли в животе, возникшей после ушиба, требуется консультация детского хирурга»

*— Здравствуйте, Ольга Михайловна! Вас беспокоит Анна из Киева. В прошлом месяце моему девятилетнему сыну удалили воспаленный аппендикс. Почему возник аппендицит?

— Аппендикс воспаляется, если в его просвете (у детей он узенький — до сантиметра) накапливается и застаивается кишечное содержимое. Вход в червеобразный отросток может закупорить что угодно — семечко, косточка, плотный комочек кала. Вообще, у детей инородные тела через желудочно-кишечный тракт проходят легко. Приходилось видеть, как даже иголка поворачивается в кишке ушком вниз и выходит наружу.

Также аппендицит может развиваться из-за инфекции. Ее возбудители попадают в отросток через кровь или лимфу. Ребенок болеет трахеитом, бронхитом, пневмонией, а микробы разносятся по всему организму, не исключая и червеобразный отросток. Воспаляются лимфатические узлы, реагирующие на воспалительный процесс. Ведь они есть не только в грудной клетке и глотке (носоглоточное кольцо), но и в брыжейке кишки.

Нельзя забывать, что ОРВИ и грипп у детей также могут сопровождаться болью в животе, поносом: многие респираторные вирусы токсично действуют на тонкий кишечник, печень.

Бывает и травматический аппендицит, возникший после ушиба живота. Например, ребенок катался на санках и при падении получил прицельный удар в правую половину живота или в область пупка. Тогда слизистая отростка, особенно если кишка наполнена, повреждается — и развивается аппендицит.

Воспалительный процесс в аппендикс может перейти из тонкого и толстого кишечника при энтероколите. Нередко воспаление вызывают глисты. Но врач, занятый лечением энтероколита, не всегда может вовремя диагностировать аппендицит.

— Что делать, если ребенок пожаловался на боль в животе?

— Обратиться к детскому хирургу. Семейные врачи могут пропустить аппендицит, особенно гангренозный (отмерший). Боли нет, ведь это период немого благополучия, и правильно оценить общее состояние, интоксикацию, пульс, дыхание, мочеиспускание должен детский хирург. Воспаленный аппендикс сказывается на общем состоянии. Ребенок два-три часа назад жаловался на боль в животе, а потом лег и уснул. Температура небольшая — 37,4 градуса. Родители ждут, пока начнутся насморк, кашель, теряя драгоценное время.

*— Меня зовут Елена, звоню из Черкасс. Знаю, что аппендицит бывает и у новорожденных детей. Почему?

— Аппендикс у младенца воспаляется при некротическом энтероколите (НЭК), вызванном внутриутробным инфицированием. Беременная женщина перенесла, например, воспаление почек, а инфекция попала к еще не рожденному малышу, поразив тонкую и толстую кишку. НЭК — опасное состояние, угрожающее перфорацией кишки. И если развиваются тяжелый перитонит, сепсис, малыша часто не удается спасти.

*— Это Лариса из Чернигова. Какое обследование нужно, чтобы не пропустить аппендицит? Дочь нередко жалуется, что болит живот.

— Обязательны общий анализ крови (чтобы увидеть воспалительный сдвиг формулы) и общий анализ мочи. Родители иногда недоумевают: зачем исследовать мочу? Но измененные показатели мочи — высокие лейкоциты, белок, бактерии, возможно, слизь — могут быть и при тазовом аппендиците: отросток внизу таза раздражает мочевой пузырь или мочеточник. Ребенка с болями в животе и плохими анализами мочи должны наблюдать в хирургическом отделении, чтобы не пропустить атипичный тазовый аппендицит. Обязательно нужен и ректальный осмотр — через прямую кишку.

— А ультразвуковое исследование надо делать?

— Желательно, хотя на УЗИ сложно хорошо рассмотреть просвет кишки. Но аппараты новых поколений уже показывают толщину стенки аппендикса. Видно, если она воспалена, когда усилено кровообращение.

Причины воспаления аппендикса Закупоривание отростка.

Попадание в него микробов.

Травмы в области живота.

Воспаление тонкого и толстого кишечника.

Наличие паразитов.

Плохая перистальтика и склонность к запорам.

«Воспаленный аппендикс не всегда нужно оперировать»

*— Прямая линия? Звонит Оксана из города Ривного. Знаю, что во Франции аппендицит лечат антибиотиками, причем довольно успешно. Как вы относитесь к лечению без операции?

— Мое личное видение, подкрепленное опытом и чутьем, подсказывает, что не каждое воспаление следует оперировать. При пневмонии мы же не удаляем легкое, а при пиелонефрите — почку. Часто бываю в Европе на конференциях (я член Европейской ассоциации детских хирургов), слушаю доклады о том, что все больше детей с аппендицитом в европейских странах лечат без операции.

Как правило, там ребенок находится в стационаре, где есть лаборатория, современное УЗИ, обеспечено наблюдение специалистов. Больному дают антибиотик и отслеживают динамику через четыре, восемь, двенадцать часов. Если симптомы воспаления уходят, показатели анализов нормализуются, лечение считается успешным. Кстати, морякам в длительном рейсе при подозрении на аппендицит корабельный врач тоже назначает антибиотик, ведь на борту нет хирурга.

Думаю, со временем и мы начнем лечить некоторые аппендициты консервативно. Пока при остром воспалении отростка выход один — операция. Аппендикс, стенки которого из-за воспалительного процесса необратимо изменены, нужно удалять. Из-за позднего обращения сейчас у каждого четвертого заболевшего ребенка выявляем перфоративный и гангренозный аппендицит.

*— Меня зовут Ольга, звоню из Сум. Двенадцатилетняя дочка уже два раза попадала с болью в животе в больницу. Но после обследования и двух-трех дней наблюдения ее отпускали домой. В выписке пишут: хронический аппендицит. Такой диагноз есть?

— Опыт подтверждает, что да. Когда к нам попадают «знакомые» пациенты, мы в первую очередь исключаем воспаления ушей, легких, почек, у девочек — гинекологические проблемы. Если боль в животе сохраняется, особенно при ощупывании правой половины живота, и носит рецидивирующий характер, ставим диагноз хронический аппендицит. Почему у ребенка может быть хронический колит или энтерит, но не аппендицит?

Таким детям мы предлагаем плановую операцию и удаляем измененный отросток — скрюченный, спаянный, утолщенный, иногда плотный, как хрящ. Видно, что было воспаление, с которым организм боролся. Гистологи и патологоанатомы, исследующие под микроскопом клетки из удаленного отростка, подтверждают хроническое воспаление аппендикса — на клеточном уровне оно отличается от острого.

*— Могу я поговорить с доктором? Это Ирина из Киева. Как при боли в животе не пропустить аппендицит?

— Главные признаки аппендицита — локальная боль в животе в области расположения отростка (при классическом воспалении — в правой подвздошной области) и симптомы раздражения брюшины (их 26). Боль резкая, ребенок не дает постучать по животу. Это прямое показание к удалению аппендикса. Если развивается перитонит, то симптомы раздражения брюшины распространяются по всему животу, возникает интоксикация, поднимается температура. Тогда легче поставить диагноз, но лечить гораздо сложнее.

— Одно время в США аппендикс профилактически удаляли всем малышам. Насколько это оправданно?

— От таких операций отказались. Исследования доказали, что отросток — это иммунный орган, защищающий кишку.

— Детей оперируют только под наркозом?

— Местной анестезии сегодня у детей нет! Американские врачи говорят: ребенок не должен присутствовать на собственной операции. Мы применяем комбинированную общую анестезию: наркоз вводим через дыхательную трубку и внутривенно. Нет длительного засыпания и пробуждения, наркозного возбуждения. Такой наркоз менее вреден, с ним легче рассчитать точную дозу. Идеально, когда пациент просыпается с последним швом хирурга.

Признаки аппендицита Сильная боль в животе.

При надавливании на переднюю брюшную стенку боль усиливается.

Мышцы живота напряжены.

Могут беспокоить тошнота и рвота.

Часто возникает запор или понос.

Повышается температура.

«Если спустя месяц у новорожденного не исчезла желтуха, можно заподозрить, что желчные ходы закрыты»

*— «ФАКТЫ»? Звонит Марина из Броваров Киевской области. Как часто при аппендиците детям выполняют лапароскопическую операцию?

— Мы делаем такие операции половине и даже больше детей — до 60—70 процентов. Но знаем точно, что количество этих щадящих вмешательств можно и нужно увеличивать. В Днепропетровской областной детской больнице открыто первое в Украине отделение лапароскопической хирургии. Все срочные (ургентные) операции проводят с помощью лапароскопа. Конечно, в сложных случаях врачи переходят на открытую операцию.

— Это при перитоните?

— Не всегда. Перитониты тоже часто лечатся лапароскопически: хирург промывает брюшную полость через трубки. Полостная операция нужна примерно 40 процентам больных. Тем, у кого отросток технически сложный, припаянный под печенью или почкой, атипично расположенный — завернутый под кишку, и его трудно достать.

Преимущества лапароскической операции очевидны: вместо большого разреза — проколы. Уже через сутки ребенок поднимается, садится. Первый день пьет только воду, а на следующий может поесть: суп, кашу, паровую котлету. Стул должен появиться на четвертый-пятый день, а затем рацион расширяется.

*— Вас беспокоит волонтер из Харькова Марина. У нашей подопечной мамы родился мальчик, который через пару дней пожелтел. Педиатр сказала, что это обычная желтуха новорожденного, которая пройдет сама собой. Спустя месяц желтизна усилилась, и обследование выявило, что у малыша закрыты желчные ходы — нужна операция. Какие еще симптомы этого заболевания?

— Желтуха новорожденных до месяца считается физиологической. Но если она сохраняется дольше, надо искать причину. Одна из основных — атрезия желчных ходов. Если у желчи нет выхода, то она поступает в кровь, а не в кишечник. Ребенок желтеет, у него белый стул, потому что кал не окрашивается желчью, очень концентрированная темная моча.

Чтобы подтвердить диагноз, делают УЗИ, а наиболее достоверная диагностика — с помощью КТ и МРТ печени. Показатели биохимического анализа крови — печеночные пробы, билирубин — повышены. Такого ребенка нужно оперировать до двух месяцев, чтобы избежать цирроза печени. Однако единственное радикальное лечение — пересадка печени.

Но у нас разрешена пересадка только от родственных доноров, а у родителей часто нет средств на вмешательство за границей. Поэтому мы делаем операцию Касаи: к печени, где есть желчные ходы, подшиваем петлю кишки, в которую будет поступать желчь. Это дает возможность выиграть время: состояние ребенка улучшается, у него не развивается цирроз печени. Однако все равно нужна пересадка — другого пути нет.

— Врожденные пороки пищеварительного тракта можно выявить до рождения?

— Да, если сделать пренатальное УЗИ на 11—14-й неделе беременности. Это доступно, несложно, зато можно вовремя обнаружить практически все связанные с брюшной полостью (абдоминальные) пороки. А главное — при необходимости прервать беременность. Такую рекомендацию дает пренатальный консилиум, в который обязательно входят акушер-гинеколог, детский хирург, другие специалисты. Решение о прерывании беременности тяжелое и касается только аномалий, которые нельзя устранить, например, при отсутствии органов: мозга, почек, мочевого пузыря. Но все равно последнее слово — за мамой. Сейчас многие семьи имеют родню за границей и, услышав неутешительный диагноз, решают поехать туда, чтобы скорректировать врожденный порок. Особенно если это единственная долгожданная беременность. В Украине операция требуется примерно 35 процентам детей с врожденными пороками развития.

Чтобы выявить врожденные пороки развития желудочно-кишечного тракта, нужно на 11—14-й неделе беременности сделать УЗИ.

Ранее детский ортопед Тамара Полищук рассказала читателям «ФАКТОВ», чем опасно нарушение осанки и как уберечь школьника от сколиоза.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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