Журналист рассказал о планах ЕС снять санкции с Азарова

Украина

В Евросоюзе могут исключить из санкционных списков экс-премьер-министра Украины времен президентства Виктора Януковича Николая Азарова.

Об этом пишет брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рихард Йозвяк, отмечающий, что также санкции могут быть сняты с экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого. «Александр Янукович останется в списке на 6 месяцев. Девять других, в том числе и его отец, — на 12 месяцев. Это должно быть подтверждено на следующей неделе», — сообщает журналист.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на подмосковной Рублевке нашлась недвижимость бывшего украинского премьера Николая Азарова и членов его семьи.



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