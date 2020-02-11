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Украина

Журналист рассказал о планах ЕС снять санкции с Азарова

11:38 11 февраля 2020 5
Николай Азаров
Инф. «ФАКТОВ»

В Евросоюзе могут исключить из санкционных списков экс-премьер-министра Украины времен президентства Виктора Януковича Николая Азарова.

Об этом пишет брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рихард Йозвяк, отмечающий, что также санкции могут быть сняты с экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого. «Александр Янукович останется в списке на 6 месяцев. Девять других, в том числе и его отец, — на 12 месяцев. Это должно быть подтверждено на следующей неделе», — сообщает журналист.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на подмосковной Рублевке нашлась недвижимость бывшего украинского премьера Николая Азарова и членов его семьи.

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